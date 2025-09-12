Concamin pide un balance en la política fiscal, ante nuevos aranceles

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que agrupa a todos los sectores productivos del país, demandó al gobierno de Claudia Sheinbaum encontrar un balance entre el combate a las prácticas comerciales desleales y el impulso a la competitividad del país, pues se requiere de insumos de terceros países para fabricar a costos accesibles.

“La industria mexicana reitera su plena disposición para continuar participando en ese diálogo en espíritu de contribuir a alcanzar las metas del Plan México”, expuso la Concamin a través de un comunicado.

El sector productivo requiere que se garantice el acceso a insumos para los que no existe producción suficiente, ni en México, ni en los países con los que contamos con tratados de libre comercio.

“Un elemento estratégico para impulsar la competitividad y consolidar el Plan México, es encontrar el balance entre el combate a las prácticas comerciales desleales y el impulso a la competitividad del país”, demandó

Ese balance solo puede alcanzarse mediante una correcta política arancelaria, que combine apertura responsable con defensa del interés nacional.

La imposición de aranceles a las importaciones, propuesta en el Paquete Económico 2026, impulsa la industria nacional y protege el empleo formal, coincidió la Concamin.

No obstante, resaltó la necesidad de “continuar con el estrecho diálogo entre sector público y la industria nacional, y, con ello, estar en posibilidades de maximizar las oportunidades que el comercio internacional le ofrece al país”.

Esta iniciativa reafirma la necesidad de fortalecer el mercado interno y las cadenas productivas, garantizando condiciones equitativas de competencia frente al comercio internacional y respetando los compromisos suscritos por México en la Organización Mundial de Comercio y en sus Tratados de Libre Comercio.

La Concamin reiteró su disposición al diálogo con el Congreso y la Secretaría de Hacienda, convencida de que México necesita un presupuesto que garantice estabilidad macroeconómica y se consolide como un verdadero motor de inversión productiva, competitividad industrial y bienestar para las familias mexicanas.