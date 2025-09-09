México alcanzará modernización integral de operaciones aduaneras en 2026: SHCP

México alcanzará la modernización integral de las operaciones aduaneras en 2026, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la SHCP indicó que contempla fortalecer la política aduanera.

“Para 2026, alcanzaremos la modernización integral en las operaciones aduaneras, lo que permitirá agilizar el flujo de mercancías y personas, reduciendo significativamente los tiempos de espera y optimizando los procesos de despacho”, dijo.

La dependencia agregó que se incorporará tecnología de punta para la detección y prevención de actividades ilícitas, lo que garantizará un mejor servicio y control en las aduanas. “Estas acciones promoverán un comercio exterior más transparente y eficiente, lo que contribuirá a un incremento en la recaudación y al crecimiento económico del país”, agregó.

Para la SHCP, la recaudación justa y el control aduanero eficiente son principios que deben garantizarse para todas las personas. Esto implica generar condiciones de gobernanza responsable, fortalecimiento institucional y combate a la evasión y el contrabando.

El gobierno de México impulsa acciones orientadas a mejorar la operación aduanera, mediante programas que fortalecen la infraestructura, los procesos tecnológicos y la vigilancia en puntos de entrada al país.

Desde la perspectiva de su política, estos programas contribuyen no sólo al cumplimiento de dichos principios, sino también al crecimiento económico, la seguridad nacional y la recaudación progresiva de ingresos públicos.

En materia de ingresos, la SHCP dará continuidad a las acciones orientadas a mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, reforzar la vigilancia aduanera y combatir la evasión y elusión fiscal.

En 2026, el Proyecto de Presupuesto plantea desarrollar proyectos prioritarios en Veracruz, Lázaro Cárdenas, Dos Bocas, Altamira, Ensenada, Guaymas, Tuxpan, Salina Cruz, Manzanillo, Tampico, Chiapas, Progreso, Topolobampo y Huatulco, entre otros. Estas acciones comprenden muelles, vialidades, rompeolas, patios, instalaciones aduanales, plantas de tratamiento, centros logísticos, sistemas contra incendios y obras de protección ambiental.

En paralelo, la SHCP impulsa una reforma a la Ley Aduanera que endurece las obligaciones y sanciones a los agentes aduanales.