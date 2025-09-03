Metro de Bogotá registra avance de 62.16% a agosto

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán informó que, tras la llegada de los primeros vagones del Metro de Bogotá a Cartagena, el proyecto tuvo en agosto el mayor avance que ha registrado en un solo mes con 2.52% de avance, llegando a 62.16% de avance total. Reportó que este año se alcanzarán los cinco trenes, lo que daría inicio a la meta de que en marzo de 2028, dicho servicio de transporte ya sea una realidad.

"El Metro tiene varios hítos importantes, uno es que se puedan inicar las pruebas de los primeros trenes que lleguen en noviembre de este año. La llegada de este y el próximo tren nos ayudan a cubrir este híto, el patio taller ya está cerca de 80% de avance y tenemos la línea de pueba que son 905 mentros de rieles ya instalados y las cocheras estarían funcionando en un mes aproximadamente", señaló Galán.

Recordó también que en mayo del próximo año, se debería tener 5.7 kilómetros del víaducto no solamente construido, sino con toda la línea férrea instalada y en operación de prueba para a partir de ese mes, "la gente en Bogotá podrán ver en casi seis kilómetros de línea trenes rodando en menos de un año", anunció. Galán puntualizó también que en septiembre del 2027 se espera tener en pruebas los 24 kilómetros de víaducto completo. Sobre las máquinas, se informó que el tren es de última generación, automático sin conductor y que recoje energía en las estaciones para distribuirla nuevamente.