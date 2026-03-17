Mercosur completa la ratificación del acuerdo con la UE tras la aprobación de Paraguay

El Congreso de Paraguay dio luz verde este martes al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el bloque comercial de Mercosur, por lo que el tratado ya ha quedado ratificado en todos los países del bloque sudamericano, después de que Uruguay, Argentina y Brasil lo aprobasen en sus respectivos parlamentos.

"Tras la ronda de argumentaciones, el proyecto ha sido sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación", anunció en un comunicado la Cámara de Diputados del Poder Legislativo en Paraguay.

El presidente de la Cámara, el diputado de la Asociación Nacional Republicana Raúl Latorre, celebró la aprobación del acuerdo con la Unión Europea, que representa "la apertura a un mercado de más de 400 millones de habitantes con el mayor poder adquisitivo", aseguró.

En este sentido, el comunicado del Parlamento destacó que el tratado comercial que ha ratificado Mercosur "contempla beneficios específicos para el Paraguay", como cuotas exclusivas de exportación con arancel cero para determinados productos, reglas de origen con condiciones especiales para facilitar el ingreso de productos paraguayos al mercado europeo o plazos más amplios para la adaptación a normas sanitarias.

Por ello, los legisladores paraguayos remarcaron que su aprobación supone un "hito histórico" para ambas regiones, que tendrán que concretar la entrada en vigor del mismo en los próximos meses.

De este modo, Paraguay, que ostenta la presidencia 'pro tempore' de Mercosur desde el 20 de diciembre del año pasado, se ha sumado a Uruguay, Argentina y Brasil en la ratificación del acuerdo, completando así la aprobación en el bloque sudamericano.

De hecho, este mismo martes el Congreso Nacional de Brasil ha anunciado la promulgación del decreto legislativo que ratifica el acuerdo, pese a que las cámaras que lo componen, la de Diputados y el Senado, ya hicieran lo propio a finales de febrero y a principios de marzo, respectivamente. "El Gobierno prevé que el acuerdo entre en vigor este semestre", señaló el Legislativo brasileño en un comunicado al respecto del acuerdo que se firmó el pasado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay.

Tras la ratificación del bloque sudamericano, todavía falta la confirmación del lado europeo, si bien la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció a finales de febrero el inicio del proceso para su aplicación provisional.