Mercado eléctrico y subastas mantienen vigencia: Luz Elena González

La secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró que el mercado eléctrico en México con mecanismos de participación privada se mantiene, lo que puede incluir subastas para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compre energía o certificados de energía limpia, como lo hace desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Las empresas también pueden establecer contratos con la CFE, venderles energía, que es el caso (las subastas)”, respondió al respecto la titular de Energía, “es posible hacerlo, la ley actual lo permite, esta venta de energía, que son los productores independientes”.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria aseguró que los mecanismos de participación de la iniciativa privada están muy claros en la nueva normatividad y se respetan todos los contratos vigentes que existen, legales, en los cuales un privado puede participar por varios mecanismos:

Por ejemplo, a través de venta en el mercado como estaba constituido, permanece prácticamente igual, solamente el Estado, y a través de la Comisión Federal de Electricidad, garantiza la confiabilidad del Mercado Eléctrico Nacional, y tiene prevalencia para garantizar esa confiabilidad. “Pero el mercado sigue exactamente igual, las empresas permanecen de forma igual”.

Sin embargo, estos productores independientes que ofertarían la energía o instrumentos a la CFE construirían sus plantas para venderle a la empresa del Estado pero la diferencia con el modelo anterior es que al final del tiempo que se contrate la compra de energía, la ley establece que la CFE puede decidir si quiere quedarse con la planta o no.

“Y por otro lado, siguen también los permisos de autogeneración para los privados”, dijo, “entonces, los contratos se mantienen, los derechos se mantienen, y las reglas específicas de cada una de las formas de participación en el mercado están en la nueva normatividad”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que otra diferencia es que las empresas renovables antes no pagaban porteo o uso de la red de transmisión del Estado aunque ahora depende de la Comisión Nacional de Energía si obtiene alguna exención de pago, a partir de una serie de reglas.

Subastas en el mercado

Como parte de la activación del mercado vigente, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) llevó a cabo antes del 2018, tres subastas de largo plazo para la contratación de suministro de energía, potencia o capacidad, y Certificados de Energías Limpias (CEL) para la adquisición de la CFE como suministrador del servicio básico y dentro del mercado eléctrico mayorista (MEM) para venderle a usuarios intensivos de más de 1 megawatt de consumo.

De acuerdo con el reporte anual de la CFE, al cierre del 2024 CFE Suministrador de Servicios Básicos logró obtener contratos de cobertura por 19,000 gigawatts hora (equivalente a 5.4% de la generación nacional actual, ya que México produce 350,000 gigawatts hora, y a 7.6% de la generación de la CFE, que generó casi 250,000 gigawatts hora hasta el último reporte), junto con 20 millones de CEL y 1,727 megawatts de potencia mediante 60 centrales eléctricas, lo que se asocia a una capacidad instalada acumulada total de 8,692 megawatts, que es más de 9% de la capacidad instalada nacional, a partir de 2017.

Así, como producto de este mercado creado a partir de las subastas, el mayor participante que es la CFE como prestador del servicio público para las personas en México, en la rama de negocio Suministrador de Servicio Básico (SSB), para el cierre del año de operación 2024 adquirió 14,224,983.55 megawatts de energía eléctrica, además de 16,681,916.06 CEL y 1,257.06 megawatts de potencia.