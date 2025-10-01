Marcelo Ebrard dialoga con senadores sobre la próxima revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este miércoles con senadoras y senadores de la República integrantes de las comisiones de Economía y de Seguimiento a la revisión e implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ebrard abordó con los legisladores el estado de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, así como del inicio de consultas internas rumbo a la revisión del Tratado, prevista para el 1 de julio de 2026.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. Su Artículo 34.7 establece que el Acuerdo terminará 16 años después de su fecha de entrada en vigor, a menos que cada Parte confirme su deseo de continuarlo por un nuevo período de 16 años.

Ante los senadores, Ebrard resaltó que 85% del comercio de México con Estados Unidos está libre de aranceles, lo que coloca a México en mejor condición comercial que otros países.

Durante el encuentro, se abordó el papel fundamental que tendrá el Senado de la República en las consultas públicas rumbo a la revisión del T-MEC, que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

El titular de Economía también enfatizó la confianza que existe en México como país destino de inversión y los avances del Portafolio de Inversión para la Prosperidad Compartida y la posición de México ante el nuevo orden comercial.

“La Secretaría de Economía trabajará de la mano con las y los senadores de todas las fuerzas políticas, rumbo a la revisión del T-MEC y buscará a través del consenso fortalecer la posición de México”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Acompañaron al secretario, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio; Ximena Escobedo, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo; Deborah Alcocer, titular de la Unidad de Prácticas Comerciales, y Daniel Millán, director general de Comunicación Social.

En una reunión por separado, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, acompañó este miércoles al diputado Miguel Ángel Salim a la octava reunión ordinaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

Durante la reunión, se destacó la necesidad de proteger al sector automotriz y los empleos que éste genera, así como priorizar a nuestros socios comerciales.

El Subsecretario y las diputadas y los diputados acordaron la necesidad de avanzar en el cumplimiento del Plan México, proteger sectores estratégicos, fortalecer el mercado interno y asegurar que el comercio internacional contribuya directamente al bienestar de la población mexicana.