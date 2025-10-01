Buscar
Marcelo Ebrard dialoga con senadores sobre la próxima revisión del T-MEC

El titular de la Secretaría de Economía abordó con los legisladores el estado de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, así como del inicio de consultas internas rumbo a la revisión del Tratado, prevista para el 1 de julio de 2026.

main image

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudió al Senado de la República.Cortesía

Roberto Morales

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este miércoles con senadoras y senadores de la República integrantes de las comisiones de Economía y de Seguimiento a la revisión e implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Ebrard abordó con los legisladores el estado de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, así como del inicio de consultas internas rumbo a la revisión del Tratado, prevista para el 1 de julio de 2026.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. Su Artículo 34.7 establece que el Acuerdo terminará 16 años después de su fecha de entrada en vigor, a menos que cada Parte confirme su deseo de continuarlo por un nuevo período de 16 años.

Ante los senadores, Ebrard resaltó que 85% del comercio de México con Estados Unidos está libre de aranceles, lo que coloca a México en mejor condición comercial que otros países.

Durante el encuentro, se abordó el papel fundamental que tendrá el Senado de la República en las consultas públicas rumbo a la revisión del T-MEC, que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

El titular de Economía también enfatizó la confianza que existe en México como país destino de inversión y los avances del Portafolio de Inversión para la Prosperidad Compartida y la posición de México ante el nuevo orden comercial.

“La Secretaría de Economía trabajará de la mano con las y los senadores de todas las fuerzas políticas, rumbo a la revisión del T-MEC y buscará a través del consenso fortalecer la posición de México”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Acompañaron al secretario, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio; Ximena Escobedo, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo; Deborah Alcocer, titular de la Unidad de Prácticas Comerciales, y Daniel Millán, director general de Comunicación Social.

En una reunión por separado, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, acompañó este miércoles al diputado Miguel Ángel Salim a la octava reunión ordinaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

Durante la reunión, se destacó la necesidad de proteger al sector automotriz y los empleos que éste genera, así como priorizar a nuestros socios comerciales.

El Subsecretario y las diputadas y los diputados acordaron la necesidad de avanzar en el cumplimiento del Plan México, proteger sectores estratégicos, fortalecer el mercado interno y asegurar que el comercio internacional contribuya directamente al bienestar de la población mexicana.

