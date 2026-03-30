“Malinche El Musical” festeja su primer año en México con función especial

Con una puesta en escena que mezcla teatro, baile y música, “Malinche, El Musical” se centra en la historia del inicio del mestizaje y de la vida de Hernán Cortés, hasta el punto en que conoció a Malinche.

Vanguardia escénica

En 2 actos, la producción narra acontecimientos como el nacimiento de Malinche, el desembarco de Hernán Cortés, la posible creencia del retorno de Quetzalcóatl, y el arribo de la embarcación, representando una visión del encuentro de dos culturas.

Malinche, un año en Ciudad de México. Foto: Hugo Salazar / El Economista .

Se utilizan, además, elementos escenográficos como barcos o estructuras móviles para simular el arribo a las costas de Yucatán, así como una pirámide, agua para representar cascadas, proyecciones 3D y mapping que en segundos crean atmósferas únicas que envuelven al espectador en un entorno monumental.

Malinche, un año en Ciudad de México. Foto: Hugo Salazar / El Economista .

La consolidación en Madrid

Malinche ha tenido una larga trayectoria por España, con 3 temporadas consecutivas en Madrid y aproximadamente 500,000 espectadores, además de recibir el premio como Mejor Musical en los Premios del Teatro Musical 2023.

Y, debido al éxito de la música en España, se creó una versión sinfónica que giró por diversas ciudades de España con la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez.

El recuento de un año de funciones en la capital

Previo a la función, en el Frontón México se llevó a cabo una alfombra roja en la que desfilaron las y los participantes del elenco, quienes resaltaron la emoción y felicidad por ser parte de un proyecto como Malinche, pues destacaron que les ha permitido formar lazos profesionales y personales, además de ser parte del mensaje de Nacho Cano.

Malinche, un año en Ciudad de México. Foto: Hugo Salazar / El Economista .

El musical también contó con la participación estelar del propio Nacho Cano en el segundo acto, quien hizo una aparición especial al ofrecer una intervención estelar desde los teclados.

Malinche, un año en Ciudad de México. Foto: Hugo Salazar / El Economista .

A lo largo de su primer año en México, la obra teatral ha contado con la participación de diferentes artistas que se han sumado al montaje, entre los que se encuentran Leonardo de Lozanne, Alex Lora, Marta Sánchez y Alejandra Guzmán, quien en esta ocasión develó la placa conmemorativa de aniversario.

Malinche, un año en Ciudad de México. Foto: Hugo Salazar / El Economista .

El evento tuvo invitados especiales como el exfutbolista Paco Palencia, Mónica Noguera y el Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, a quienes Cano agradeció por el respaldo que han brindado a su proyecto.

El primer aniversario de Malinche en México consolidó el éxito de la producción de Nacho Cano en el Frontón México. Con la presencia de figuras del clero, el deporte y el espectáculo, la función del 27 de marzo reafirmó la vigencia de este proyecto.

Malinche, un año en Ciudad de México. Foto: Hugo Salazar / El Economista .

En el Frontón México, las funciones de Malinche se presentan de miércoles a domingo con horarios escalonados: de miércoles a viernes a las 20:00 (a excepción de algunos viernes de gala a las 20:30), mientras que los sábados ofrecen doble función a las 16:30 y 20:30. Los domingos cierran la semana con funciones a las 13:00 y 17:00.