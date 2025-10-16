“Malinche” brilla en el Frontón México: un viaje musical entre dos culturas

La noche del miércoles 15 de octubre se presentó en el Frontón México la “Malinche, El Musical”, el cual ha sido un tenido gran éxito en España y México, dos países que se han visto unidos culturalmente por cinco siglos y que este musical ha influido en recordarlo.

“Malinche” tiene la intención de celebrar el nacimiento de un pueblo único, fruto de la fusión de dos culturas milenarias, que, a lo largo del tiempo, se ha transformado hasta formar la mexicanidad que hoy vivimos.

La puesta en escena rinde homenaje a la figura femenina a través de Malinche, símbolo de valentía y amor, cuya influencia resultó clave en el proceso de mestizaje y en la construcción de la identidad nacional mexicana.

Llegada a México, un éxito de reconciliación con el pasado

Tras tres exitosas temporadas en Madrid, con más de 800 funciones y 600,00 espectadores, el esperado espectáculo de Nacho Cano llegó a México para su debut el 28 de marzo de 2025. Después de un mes de funciones con gran aceptación, Malinche celebró su premier oficial el 30 de abril con una alfombra roja que reunió a destacadas personalidades del ámbito artístico, cultural y social.

“Este país nos ha acogido de manera maravillosa, es más, recientemente he sacado mi sencillo que se llama ‘Con destino a México’ y es un homenaje dedicado a este bonito país que me ha acogido con tanto cariño, se nota en el aplauso inmenso del público”, dijo Javi Mota, actor español que interpreta a Hernán Cortés.

ESPECTACULO LA MALINCHE . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Malinche es una puesta en escena de gran formato que combina las composiciones más emblemáticas de Nacho Cano desde su etapa con Mecano en los años 80´s en una experiencia musical única, donde convergen el flamenco, el pop y el rock.

El elenco, la parte más valiosa

“Malinche, El Musical” presenta un elenco integrado por artistas mexicanos y españoles, una fusión que da vida a la visión original de su creador, Nacho Cano, y simboliza el mestizaje cultural que inspira la obra.

El talento mexicano está representado por 17 jóvenes que fueron capacitados durante nueve meses en España en disciplinas como flamenco, hip-hop, canto, danza urbana, actuación e inglés. Además, en enero de 2025 se llevó a cabo un casting nacional, para ampliar el reparto.

La primera temporada en México también incluye la participación de bailarines de flamenco y actores españoles, aportando una dimensión internacional y enriqueciendo la propuesta escénica.

Pandora, invitadas especiales

Finalmente, al concluir la función, Nacho Cano subió al escenario y agradeció a cada uno de los actores, bailarines, músicos y al público que se dio cita en el Frontón México para presenciar el espectáculo, y presentó a Pandora, quienes cantaron el tema Ay que pesado, escrito por Nacho en su etapa como miembro de Mecano.

PANDORA EN EL ESPECTACULO LA MALINCHE . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

“En aquella época, en los 80´s había grandes artistas y grandes canciones, Yo tuve la oportunidad de componer la canción ‘No controles’ y dársela a Flans, la cual fue un gran éxito, hoy es un placer darle al grupo Pandora el tema de Ay que pesado”, dijo Nacho Cano.

Por su parte, las integrantes de Pandora agradecieron a Nacho el permitirles interpretar un clásico de su autoría y aprovecharon para promocionar su nuevo álbum en vivo y dar gracias por ser parte de este espectáculo.

“A mi más que el mensaje (del musical), me encanta la producción, me fascina esa conjunción que de pronto hicieron las dos culturas entre México y España. Me resultó un musical precioso con una escenografía espectacular”, concluyó Fernanda Meade, integrante de Pandora.