Magneto lleva la inteligencia artificial a los procesos de reclutamiento

Actualmente, la manera en que las personas buscan empleo ha cambiado significativamente, las redes sociales y las herramientas digitales ahora son plataformas en las que es posible encontrar ofertas laborales, por ello, Magneto ha desarrollado herramientas que capitalizan estos espacios, mientras impulsa la transformación tecnológica.

El reclutamiento social incluye en su estrategia publicar vacantes laborales en diferentes canales como redes sociales, comunidades profesionales, plataformas digitales y mediante campañas de marketing digital, logrando colocarlas en entornos digitales en los que ya existe una interacción previa.

Mediante Magneto global, es posible también amplificar el alcance de las oportunidades laborales, gestionar candidatos provenientes de diferentes plataformas y medir el rendimiento de cada canal de reclutamiento, esta estrategia potencia la capacidad de las empresas para atraer talento en mercados de alta competitividad.

Tecnología que facilita la selección

La innovación que ofrece Magneto centra su estrategia en un motor de emparejamiento que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar el perfil de un candidato y alinearlo con los requisitos de la vacante ofertada, el sistema filtra por palabras clave y calcula un porcentaje de afinidad.

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Esto permite que el reclutador reciba únicamente los perfiles más compatibles con la vacante publicada, ahorrando horas de revisión manual y facilitando la selección.

La difusión automatizada y la omnicanalidad también están presentes con Magneto, pues al publicar una vacante, la distribuye automáticamente en una red masiva que incluye portales de empleo y redes sociales, de igual manera, mediante el uso de inteligencia artificial es posible crear un descriptivo de puesto de manera clara y precisa.

Tu carrera en movimiento: herramientas para potenciar al candidato

Magneto también funciona como una plataforma para buscar vacantes, en ella es posible crear un perfil, postularse y recibir ofertas laborales, acceder a vacantes de grandes corporativos y conectar de forma inteligente con oportunidades que se alinean a las habilidades y expectativas del postulante.

Mediante el mismo sistema de automatización y motor de emparejamiento, Magneto hace posible recibir recomendaciones de empleos, aplicar y completar filtros de preselección e incluso grabar respuestas a preguntas clave, lo que además de mejorar la experiencia del postulante, agiliza la respuesta de las empresas, ya que reciben la información completa.

Las herramientas de diferenciación hacen posible que la experiencia de buscar trabajo no sea estática y no se quede solo en el papel, pues permiten ser visto, y mostrar al reclutador la personalidad y habilidades de comunicación del aspirante, ahorrando tiempo y acelerando los procesos de selección.

Con la tecnología de Magneto ha sido posible reducir en un 82% el tiempo del proceso de contratación, un 65% el tiempo de respuesta y ha aumentado en 50% la efectividad, lo que mejora la calidad de la terna final, asegurando que los candidatos realmente cumplen con el perfil.

La propuesta se centra en redefinir la manera de buscar trabajo, esta transformación tecnológica empodera a los candidatos asegurando que su perfil se convierta en una oportunidad real de conectar con las empresas, facilita y agiliza el trabajo de reclutadores y corporativos en los procesos de selección.

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