La magia de Harry Potter cobra vida con orquesta en vivo para Club El Economista

El Nuevo Teatro Silvia Pinal se llenó de magia con la proyección de la película “Harry Potter: Las reliquias de la Muerte, parte II” con la intervención de orquesta en vivo para entonar la banda sonora del filme.

Experiencia Meet & Greet Harry Potter Las Reliquias de la Muerte, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

La dirección de la música para la proyección estuvo a cargo de Santiago Míguez y José Manuel Míguez, quienes reconocen el reto logístico que representa lograr la precisión entre la música y la película. Destacan la complejidad de la película y su banda sonora, pues es crucial en las escenas más impactantes, sobre todo.

Santiago Míguez enfatiza la alta expectativa de los fans, consciente de que la música en vivo transforma el evento en una experiencia irrepetible. Para él, el valor diferencial radica en la cercanía: “Es sentir que la música la están tocando para ti.”

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Por su parte, José Manuel Míguez destaca el desafío técnico que representa la sincronización. Explica que, una vez iniciada la proyección, la comunicación con la cabina de audio se interrumpe por completo, lo que convierte la ejecución en un reto de precisión absoluta y entendimiento mutuo con las y los músicos.

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Señala que la música es la pieza clave para envolver al público en la atmósfera de la historia; al fusionarse con las imágenes, logra que el público agudice sus sentidos y se sumerja en una experiencia única.

Un punto clave que destaca el director, es la relevancia actual de la partitura de Alexandre Desplat, la cual actúa como un espejo del crecimiento de Harry. La orquesta logra transmitir esa transición hacia la madurez, donde los acordes se vuelven más oscuros y dramáticos, acompañando al héroe en su cierre de ciclo.

Bruno de Ávila, productor del evento, resalta el estrecho vínculo entre la música y la psicología del espectador. Asegura que la banda sonora en vivo permite potencializar las emociones, transformando la función en una experiencia completa, donde el público deja de ser un observador para sentirse parte de la película.

Experiencia Meet & Greet Harry Potter Las Reliquias de la Muerte, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

Asimismo, subrayó el papel de la tecnología y las redes sociales en la difusión de la cultura. Para el productor, la conversación digital representa un componente esencial del disfrute, ya que permite que la audiencia comparta su experiencia y se acerque a eventos culturales de alta calidad.

Experiencia Meet & Greet Harry Potter Las Reliquias de la Muerte, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

El evento se convirtió en un punto de encuentro generacional, desde padres que crecieron con los libros de Harry Potter hasta hijos que descubren la magia por primera vez, Club El Economista logró que la música de la orquesta fuera escenario de una tarde de convivencia familiar.

El evento fue más allá de la función convencional al integrar un Meet & Greet que transformó la asistencia en una vivencia interactiva. Los suscriptores tuvieron la oportunidad única de conocer a las mentes creativas detrás de la producción y de posar junto a sus personajes favoritos, al brindar fotografías memorables que permiten crear recuerdos.

Ivette Palomares, suscriptora del Club, expresó: “Me encantó escuchar la película con la orquesta en vivo estuvo increíble. Mi parte favorita fue el Meet & Greet, conocer a la orquesta y a los músicos estuvo muy bien.”

Experiencia Meet & Greet Harry Potter Las Reliquias de la Muerte, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

Los pequeños Belén y Gabriel también compartieron su entusiasmo tras la función: “Estuvo muy padre, fue una experiencia mágica conocer a los personajes. Mi parte favorita fue toda la orquesta porque da un complemento muy padre a la película”, expresaron.

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