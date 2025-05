¿Lujo o necesidad? El cambio de mentalidad en torno a la depilación láser en tiempos de inflación

La depilación láser ha dejado de ser un lujo exclusivo para convertirse en una inversión cotidiana en bienestar, higiene y tiempo. Así lo confirma Lizeth Lozano, encargada de Recursos Humanos en HAPPY láser México, empresa especializada exclusivamente en depilación láser y con presencia en diversas ciudades del país.

HAPPY láser llegó a México en 2018 y hoy cuenta con más de diez sucursales en CDMX y otras más en ciudades como Guadalajara, Querétaro y Cancún. El crecimiento, según Lozano, responde a un enfoque dual: alta tecnología y atención al cliente de excelencia:

“Nos distingue la calidad en el trato. Desde el momento en que el cliente entra, buscamos que tenga una experiencia amable, cómoda y profesional. Todo el proceso está diseñado para ser eficiente y lo menos molesto posible”, explicó.

La tecnología que utilizan -el equipo Soprano ICE Platinum de grado médico- permite tratamientos personalizados para todo tipo de piel y con resultados visibles desde la primera sesión. A diferencia de técnicas anteriores, que solían ser dolorosas, los nuevos equipos ofrecen una experiencia más cómoda, incluso para hombres, que hoy representan alrededor del 40% de sus clientes.

Tiempos de inflación

En un contexto económico complicado, muchas personas podrían pensar que este tipo de servicios se vería afectado. Pero la realidad ha sido otra: “La inflación no nos ha detenido. No hemos subido precios este año, y muchas personas ya ven la depilación no como un gasto innecesario, sino como una forma de ahorrar tiempo, evitar molestias y mejorar su calidad de vida”, afirmó Lozano.

La accesibilidad creciente y el rompimiento de mitos -como el temor infundado de que el láser causa cáncer- han abierto paso a una nueva mentalidad: “Ya no es algo exclusivo para ciertas personas. Hombres, mujeres, deportistas, personas jóvenes y mayores nos buscan por igual”.

Tendencias y expansión

El mercado ha cambiado: la depilación láser hoy en día ya es tendencia y en parte se debe a las redes sociales. HAPPY Láser ha trabajado con distintos perfiles de influencers, logrando un acercamiento más efectivo a diversos públicos.

Para quienes aún dudan sobre si vale la pena invertir en un tratamiento de este tipo Lizeth Lozano dice: “Es seguro, confiable y se realiza solo después de una valoración personalizada. Se trata de asegurar que cada cliente reciba un tratamiento adecuado y efectivo”, concluyó.

Para más información y promociones en: https://happylaser.mx/