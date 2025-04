Llega Carlos Ulloa a dirección de Birmex tras destitución de funcionarios por irregularidades en compra de fármacos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la destitución de varios funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) tras detectarse irregularidades en la compra de medicamentos para el sector público.

Ayer, se reveló que Carlos Ulloa fue nombrado como el nuevo titular de Birmex. Incluso, este miércoles 9 de abril sostuvo una reunión con integrantes de la industria farmacéutica y funcionarios federales.

El nuevo titular de Birmex ha tenido una relación cercana desde el 2015 con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa delegacional en Tlalpan.

Durante este periodo Ulloa fungió como director general de Servicios Urbanos en la alcaldía (2015-2017). Durante el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México, ocupó cargos como secretario particular (2018-2020), secretario de Inclusión y Bienestar Social, y titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

En 2021, fue electo diputado federal por el distrito 5 de Tlalpan, bajo el partido de Morena.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que fueron cinco o seis funcionarios separados de sus cargos.

Entre ellos se encuentran el director general, la directora administrativa, el director de Logística, director de Planeación y otros servidores de menor rango, como medida precautoria mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

La decisión sobre el cambio en el equipo directivo de Birmex se tomó para evitar conflictos durante las indagatorias, afirmó.

“Algunos tenían ya mucho tiempo en Birmex, mucho antes de que llegara el ex presidente López Obrador, muchas personas que trabajaban allí. Decidimos mover todo el equipo directivo, porque no puede estar la investigación y ellos allí. Tienen que moverse y ya cuando venga la investigación sabremos quienes estuvieron de responsables, o una responsabilidad indirecta por no haber revisado cómo venía el proceso”, indicó.

La separación de cargos de los funcionarios de Birmex se presentó luego de que la Secretaría de Salud encontró anomalías en el proceso de adquisición y de las inconformidades presentadas por empresas de la industria farmacéutica que participaron en la licitación.

“La revisión de investigación que se hizo fue primero a partir de las propias inconformidades del sector farmacéutico. El mismo sector se estaba quejando de algunas formas de procedimiento. Entonces, cuando se revisó el procedimiento, nos dimos cuenta que había vicios en las reglas reglas del juego por así decirlo”, puntualizó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

En marzo pasado, el subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud, Eduardo Clark, anunció que se detectaron irregularidades en la compra consolidada de medicamentos bienal.

Estas estaban relacionadas con sobreprecios en 175 claves o 6% de los medicamentos e insumos médicos por alrededor de 13,000 millones de pesos.

Sigue en marcha la investigación

Sobre el tema, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que se emprendieron dos investigaciones.

Una sobre las irregularidades en el proceso de licitación y otra enfocada en las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

“Una ya se concluyó el día de ayer (miércoles 9 de abril con la anulación del proceso de licitación de la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026). La otra sigue abierta”, dijo la funcionaria durante la conferencia matutina.

Tras la anulación de la megacompra consolidada, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que Birmex deberá reponer el proceso de licitación desde cero, por lo que tendrá hasta el 21 de abril para cumplir con la resolución.

Mientras se deshaga la investigación y tras la nulidad del proceso, está garantizado el abasto de medicamentos mientras se repone el proceso de compra, afirmó Buenrostro.

Lo anterior porque el proceso de licitación para comprar medicamentos ya estaba en marcha y se habían firmado algunos contratos antes de que se descubrieran las irregularidades y se anulara oficialmente todo el procedimiento.

En ese momento, esos contratos eran legales y tenían validez jurídica porque la nulidad aún no se había declarado.

“Entonces esos contratos son legales, tienen certeza jurídica, están vivos e incluso ya se hicieron órdenes de solicitud de suministro de medicamentos y se están surtiendo medicamentos con esos contratos”, subrayó la funcionaria federal.

“La instrucción y el compromiso es que haya cero corrupción, que no haya impunidad… y que todas las investigaciones se van a agotar y todos los que resulten responsables se va a proceder, ya sea vía administrativa, penal o ambas, lo que resulte”, adelantó Raquel Buenrostro.