Licitaciones paralelas para trenes limitan ofertas

El testigo social que fue asignado a la primera licitación pública para construir los trenes de pasajeros de la actual administración (100.05 km de la ruta Saltillo-Nuevo Laredo, segmentos 16 y 17 Unión San Javier-Arrollo el Sauz, asignada a ICA por 14,676.4 millones de pesos) consideró que debido a que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) realizó el proceso a la par de otro redujo la participación de empresas, además de que por la gran cantidad de información difundida se pudo prever más tiempo para su revisión.

“Creo que, al presentarse casi simultáneamente la licitación del tramo de Pachuca a Querétaro (en realidad el primer subtramo de la ruta Querétaro-Irapuato en la que entregaron 11 ofertas técnicas y económicas), orilló a los licitantes a decantarse por presentar una u otra, lo que se reflejó en el número de propuestas presentadas, pues solo se presentaron tres grupos, lo que limitó la oferta, por lo que considero se pudieron haber separado al menos una semana y posiblemente haber tenido más participación de ofertantes”, refirió.

En su informe sobre el proceso, con fecha del pasado 29 de agosto, el ingeniero Mario Espartaco López Guerrero (designado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) también hizo énfasis en “hubiera sido conveniente”, haber otorgado más de tiempo en el proceso entre la publicación de la convocatoria y la visita de obra, con la finalidad de que los interesados hubieran podido acudir al sitio mejor preparados y “seguramente” hubieran presentado su solicitud de aclaraciones desde esta primera junta de aclaraciones y la segunda hubiera sido más expedita (que finalmente tuvo diferimientos).

Pese a lo anterior, refirió que la licitación pública internacional mencionada se realizó, de manera general, cumpliendo con la normatividad vigente.

Incluso, desde su perspectiva se privilegió el uso de la nueva plataforma ComprasMX, para hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado, garantizando el acceso y transparencia en el uso de los recursos

“Considero que, siendo una obra de gran magnitud, inversión y complejidad, se entregó la información suficiente durante el desarrollo del procedimiento, desde el proyecto de convocatoria, ya que para esta etapa ya se tenía bien definida la ingeniería básica, la cual fue desarrollada por el Ejército Mexicano, y con un desarrollo de ingeniería suficiente para que los licitantes tuvieran elementos para hacer sus propuestas con un grado alto de certidumbre”, se lee en su informe.

En relación al sistema de evaluación de puntos y porcentajes planteado por la ARTF, el testigo social puntualizó que la propuesta de ICA y empresas filiales (que también participó en la construcción de un tramo del Tren Maya) reflejó que, pese a que no fue la de menor precio, sí reunía las mejores condiciones de contratación para el Estado porque refleja que cuenta con experiencia, especialidad y cumplimiento.

A decir del experto, lo anterior garantiza que “los trabajos tienen una gran probabilidad de llevarse a buen término”.