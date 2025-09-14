Irak firma un acuerdo de explotación conjunta con la francesa TotalEnergies y QatarEnergy LNG

El Ministerio de Petróleo iraquí firmó un acuerdo de explotación conjunta con la francesa TotalEnergies, QatarEnergy LNG y la iraquí Basra Oil Company, informó el domingo la oficina del primer ministro iraquí.

El acuerdo se refiere a la explotación del yacimiento petrolero de Artawi, en el marco del Proyecto Integrado de Crecimiento del Gas (GGIP, por su sigla en inglés).

El GGIP, una iniciativa de QatarEnergy, TotalEnergies y Basra Oil Company, tiene por objeto mejorar el suministro eléctrico de Irak, entre otras cosas recuperando el gas quemado en tres yacimientos petroleros y utilizándolo para abastecer centrales eléctricas, lo que contribuirá a reducir la factura de importación de Irak. También incluye proyectos de energías renovables.

En un comunicado emitido poco después, QatarEnergy dijo que el CEO de la empresa y Ministro de Estado de Energía, Saad al-Kaabi, se reunió el domingo con el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, y con el presidente ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, para anunciar el inicio de la construcción de la segunda fase del proyecto de desarrollo del yacimiento petrolero de Artawi y del Proyecto de Suministro Común de Agua de Mar (CSSP, por su sigla en inglés).

Según el comunicado qatarí, el CSSP procesará y transportará 5 millones de barriles diarios de agua de mar a los principales yacimientos petroleros del sur de Irak.

Por otra parte, la oficina del primer ministro iraquí dijo que TotalEnergies había firmado un acuerdo con la constructora turca ENKA para establecer una instalación central de procesamiento de petróleo y gas en Irak con una capacidad de producción diaria de 210.000 barriles de petróleo y 163 millones de pies cúbicos estándar de gas.

TotalEnergies y la empresa china Petroleum Engineering & Construction Corp firmaron un acuerdo para construir una planta de procesamiento de gas en el sur de Irak con una capacidad total de 600 millones de pies cúbicos estándar al día, informó la oficina del primer ministro.

La empresa francesa también llegó a un acuerdo con Hyundai Engineering and Construction de Corea del Sur para construir una planta de tratamiento de agua de mar en el sur de Irak con una capacidad de diseño de 7.5 millones de barriles diarios.

En su intervención durante el acto, Sudani se felicitó por el crecimiento de las inversiones extranjeras en el país.