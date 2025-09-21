Inversiones canadienses en México: Principales sectores receptores

Ante las restricciones comerciales que ha impuesto el gobierno estadounidense de Donald Trump, México y Canadá han anunciado una alianza para fortalecer la cooperación bilateral.

El rubro de las inversiones extranjeras es uno de los principales ejes; debido a que Canadá es uno de los principales países de donde provienen las inversiones extranjeras directas.

Del 2006 a 2024 México ha recibido 54,282 millones de dólares en inversiones canadienses, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Aunque con altibajos en distintos años, la tendencia de las inversiones canadienses es al alza y la minería se posiciona como el sector que más ha recibido inversiones canadienses en dicho periodo.

El sector del transporte y los servicios financieros completan el top tres de sectores que más inversiones de capitales canadienses reciben.