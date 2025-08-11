Impulsan educación inclusiva en el país

Con la intención de transformar la educación secundaria en México, Lenovo, a través de su Fundación, y Movimiento STEM+ unieron esfuerzos para crear una hoja de ruta educativa enfocada en inclusión, equidad y sostenibilidad. Alice Damasceno, directora de Ciudadanía Corporativa y Comunicaciones ESG en Lenovo, explicó que esta colaboración nace del compromiso compartido por ampliar el acceso a la educación tecnológica, especialmente en comunidades vulnerables.

La guía desarrollada no es una simple publicación, sino un producto construido con la experiencia de 130 docentes activos de distintas regiones del país. Esto garantiza que las estrategias propuestas sean prácticas, adaptables y sensibles a las realidades de las aulas mexicanas, promoviendo la experimentación, innovación y creación desde la enseñanza STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Una característica distintiva es la integración de la sostenibilidad como eje transversal. Por ejemplo, la actividad didáctica "Ácidos o bases, ¿qué usas y consumes más?" no solo enseña conceptos químicos, sino que también invita a los estudiantes a reflexionar sobre el impacto ambiental y social del consumo responsable, fomentando una conciencia crítica y ciudadana.

Para asegurar que la educación sea inclusiva y accesible, se involucraron docentes de zonas urbanas, rurales y semirrurales, adaptando contenidos a diversos contextos. De esta manera, se evita un sesgo que limite la participación y aprendizaje de estudiantes en diferentes entornos.

El papel de la tecnología es clave, Lenovo reconoce que puede ser una barrera para comunidades con acceso limitado. Por ello, se promueven espacios Tech Schools mediante alianzas con escuelas y gobiernos locales para facilitar el acceso a equipos y herramientas digitales.

A corto plazo, se espera aumentar la participación estudiantil en áreas STEM, especialmente de jóvenes vulnerables. El objetivo es mejorar competencias, cerrar brechas sociales y formar agentes de cambio que impulsen el desarrollo sostenible en sus comunidades.

Damasceno resaltó que esta iniciativa es parte del compromiso de Lenovo con la educación STEM y la visión "AI for All", que busca liberar el poder de la IA para transformar la sociedad, construir un futuro más justo y fomentar la Cuarta Revolución Industrial en México.

La iniciativa aborda directamente las brechas de género y la falta de orientación vocacional en secundaria. Se promueve la participación activa de las mujeres en áreas STEM.