Huawei abre convocatoria para "Seeds for the Future 2025" en México

Huawei anunció la décima edición de su programa “Seeds for the Future” en México, una iniciativa global que busca impulsar el talento joven, fortalecer la formación en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y promover proyectos con impacto social en distintos sectores en diferentes naciones.

En México, la presencia de profesionistas en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) aún es limitada en comparación con la demanda del mercado. Según datos de la OCDE, apenas el 26 % de los egresados universitarios eligen estas disciplinas y, aunque cuentan con una de las tasas de empleabilidad más altas del país, la oferta aún resulta insuficiente frente a las necesidades tecnológicas y de innovación.

En este contexto, “el programa Seeds for the Future se consolida como un espacio clave para impulsar el talento STEM en el país, reuniendo a estudiantes, académicos y profesionales con el propósito de fomentar la innovación y abrir oportunidades en sectores estratégicos para México”, dijo la compañía.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios de último año y recién egresados de carreras vinculadas con las TIC.

Los participantes deberán proponer soluciones tecnológicas que aporten al desarrollo de áreas clave como la salud, el medio ambiente, el Internet de las Cosas y el impacto social. El registro está abierto del 15 de septiembre al 3 de octubre de 2025 a través del portal seedsforthefuture.com.mx.

Para postular, los aspirantes tendrán que presentar un currículum en inglés, comprobante de dominio del idioma a nivel intermedio (B2), una carta de motivación, una ficha conceptual de su proyecto y un video titulado “Mi video para Seeds for the Future México 2025”.

Un comité de selección evaluará las propuestas con base en su innovación, viabilidad tecnológica, impacto social y la trayectoria académica de los candidatos.

Los proyectos finalistas pasarán a entrevistas y, tras este proceso, se anunciarán a los 10 ganadores el próximo 9 de octubre. Cada seleccionado recibirá una beca completa para un programa formativo avanzado de Huawei, además de una tableta de última generación y un viaje con todos los gastos pagados para participar en actividades académicas y culturales.

Asimismo, los estudiantes podrán integrarse a la iniciativa global Tech4Good de Huawei, orientada a fortalecer el emprendimiento y diseñar soluciones tecnológicas con impacto social.

En México, destacan proyectos como Tech4Nature, que protege la biodiversidad y animales en riesgo de extinción como el jaguar, o Proyecto Regresa, que aplica IA para apoyar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos.

Como parte de la agenda, el 24 de septiembre se realizará un webinar de asesoría para los postulantes y el 30 de septiembre comenzará la etapa de entrevistas con los preseleccionados. Y, del 20 al 24 de octubre se llevará a cabo el programa virtual “Seeds for the Future 2025”.

“Con este esfuerzo, Huawei refrenda su compromiso con el desarrollo de talento digital en México y su apuesta por formar a la próxima generación de líderes que transformarán la innovación tecnológica en una herramienta de cambio social y económico”.

(Con información de Nicolás Lucas)