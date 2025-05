Triunfaron los trabajadores contra el Sindicato Minero, no hay marcha atrás: Carlos Pavón Campos

Remontándose a casi dos décadas, Carlos Pavón Campos, actual líder del Sindicato Minero “Frente”, y quien trabajó con Napoleón Gómez Urrutia, afirma que “está debidamente comprobado que el dinero de los 55 millones de dólares es de los trabajadores. Esa es una realidad”.

En entrevista tras conocer el laudo de la demanda que interpusieron trabajadores en contra del Sindicato Minero liderado por Napoleón Gómez Urrutia, Pavón Campos explicó “el dinero es de los trabajadores, tan es así que inclusive, el documento establece que a la gente que le pagaron, entre 60,000 y 80,000 pesos, si es que hubiera diferencia, esta tendrá que ser cubierta por el sindicato”.

Pavón Campos expuso que “lo curioso es que en todo el proceso desligan a Grupo México y al Banco Scotiabank que intervinieron en el fideicomiso. Están desligados totalmente y el cargo es totalmente para el sindicato; lo que es cierto es que también se acaba con el mito de que él era un perseguido por defender los derechos de los trabajadores”.

Tres huelgas que no son huelgas

El dirigente minero, quien tiene contratos con empresas como Peñoles, comentó que se avanza en uno de los juicios que por casi dos décadas ha estado en tribunales; pero aún están pendientes las tres famosas huelgas, que van a cumplir dieciocho años. “Las tres famosas huelgas. que ya no son huelgas”.

La primera es Cananea en donde ya están trabajando desde cuando. “Ahí ya no se ve a alguien que esté en huelga, muchísima gente ya cobró . Yo no sé la cantidad exacta, pero mucha gente ya lo hizo; además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces la Junta Federal Conciliación y Arbitraje, en su momento, emitieron un laudo en donde dieron por terminadas las relaciones laborales e individuales y contractuales de todos los trabajadores. Ese mismo laudo lo ratificó la Suprema Corte; entonces, ahí ya no hay nada que hacer, nada, ya no hay nada”.

El segundo caso es en San Martín Sombrerete, “que es la segunda, ahí ya también están trabajando, y la mayoría de la gente, o ya entró a trabajar, o ya cobró. Ya quedarán como unas 60 personas que dicen que están en huelga; pero la empresa está trabajando, o sea, es una mentira. Él quiere que el gobierno federal mande a parar la mina, cosa que no va a ser posible”.

Finalmente la de Taxco, “ahí tienen un problema también, porque ya poco antes de que se metiera el emplazamiento a huelga, la empresa había solicitado la terminación del contrato colectivo porque ya no tenía reservas de mineral. Entonces, ahí se juntaron las dos cosas, pero aún, dice que está en huelga. Ya sólo quedan como 70 u 80 personas supuestamente en huelga”.

Los trabajadores de hace 18 años “ya unos se hicieron viejitos, otros ya fallecieron y así sucesivamente; y quienes tienen la esperanza de regresar, esas 80 personas, sólo corren un riesgo porque es una mina que no tiene reservas minerales, además de que saquearon toda la instalación”.