H&M llegará a Argentina y se suma a marcas que regresan

La sueca H&M avanza con su desembarco en Argentina y mantiene conversaciones para abrir su primer local en un centro comercial porteño. Alto Palermo aparece como una de las ubicaciones con más potencial para el formato que busca la marca.

A nivel global, H&M tiene cerca de 4,000 tiendas en más de 79 países y factura más de 22,000 millones de dólares al año. En Argentina, es una de las marcas más consumidas por quienes viajan, sobre todo por precio y rotación de producto. Antes de avanzar con locales propios, H&M ya había dado una primera señal en el mercado local. Desde fines del año pasado empezó a vender varias prendas en sucursales de Coto, en lo que fue su primera presencia formal en la Argentina.

El desembarco se hizo en seis puntos entre AMBA y la Costa Atlántica. La oferta se limitó a colecciones cápsula de verano, principalmente de indumentaria femenina.

Los precios quedaron alineados con el posicionamiento internacional de la marca. Se consiguen remeras desde 19,000 pesos argentinos (13.6 dólares), tops desde 24,999 pesos argentinos y prendas como jeans, camisas o vestidos desde 45,999 pesos argentinos.

Hasta ese momento, la presencia de H&M en el país era limitada. Había prendas sueltas en locales multimarca, galerías o eventos puntuales, pero sin un canal oficial. El acuerdo con Coto fue el primer paso concreto.

Con la apertura de importaciones, varias marcas que habían postergado su llegada volvieron a activar planes y otras directamente empezaron a mirar el país por primera vez.

Entre las que regresan, aparece Mango. Vuelve después de más de 20 años con Grimoldi como socio local, que se encargará de desarrollar la marca en Argentina. También vuelve Giorgio Armani al mercado local.

El plan contempla cinco locales en cinco años. El primero en septiembre, en Alto Palermo. En paralelo, analiza nuevas ubicaciones en centros comerciales de IRSA, como DOT o incluso Rosario y avanza con el canal online.