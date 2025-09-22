Grupo Lamosa invertirá 200 millones de dólares en nueva planta de revestimientos cerámicos en Tlaxcala

Grupo Lamosa, dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos y adhesivos cerámicos, invertirá aproximadamente 200 millones de dólares para la construcción de una nueva planta de revestimientos cerámicos de “alta productividad” en el estado de Tlaxcala.

A través de un comunicado, indicó que estas inversiones se ejecutarán en los próximos cinco años, con lo que mejorará la eficiencia operativa y ampliará la capacidad de producción.

“La inversión será ejecutada en fases y destinada a incorporar tecnología de última generación, incrementar la eficiencia productiva y fortalecer la capacidad de atención al mercado”, indicó la empresa en el aviso.

Además del impacto positivo en la cadena productiva, abundó, la planta contribuirá en la creación de empleos en la región y al desarrollo económico de la zona, aunque no precisó cuántos puestos de trabajo se crearán.

Al cierre del segundo trimestre, Grupo Lamosa realizó inversiones por un total de 2,154 millones de pesos, destinadas principalmente al mantenimiento y actualización tecnológica de sus plantas, así como a mejoras en tecnologías de información.

Dicho monto incluyó el segundo y último pago de la adquisición de la empresa española Baldocer, realizada en 2023, por el equivalente a 71 millones de euros, de acuerdo con su reciente reporte trimestral.

En tanto, las ventas totales de Grupo Lamosa ascendieron a 17,628 millones de pesos durante los primeros seis meses del año, resultando en un crecimiento del 7% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Las ventas del negocio de revestimientos durante este periodo ascendieron a 12,691 millones de pesos, equivalente al 72% de las ventas totales y un crecimiento del 9% respecto a las ventas registradas durante el primer semestre del 2024.

Las ventas de su división de adhesivos se ubicaron en 4,934 millones de pesos durante el primer semestre del año, cifra que representó el 28% de los ingresos totales y un crecimiento del 3% con relación a las ventas registradas durante el mismo periodo del año anterior.

La compañía cuenta con 50 centros productivos dentro de las distintas divisiones del negocio, localizados en países de América Latina y Europa.

Del total de las plantas, 21 corresponden al negocio de revestimientos, de las cuales nueve están en México, dos en Colombia, dos en Argentina, tres en Perú y otras tres en Brasil, además de dos en España.

El negocio de adhesivos cuenta con 14 plantas, de las cuales 12 se localizan en México, una en Guatemala y otra en Chile.

Adicionalmente la adquisición de Fanosa en México implicó la incorporación de 15 plantas productivas, las cuales cubren todo el territorio nacional.

Grupo Lamosa es una compañía mexicana con más de 130 años de operación y presencia en nueve países, enfocado en la manufactura y comercialización de revestimientos, adhesivos cerámicos y aislantes.