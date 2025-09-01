Sheinbaum asistirá al arranque del tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Norte este sábado

Monterrey, NL. Tras acudir al primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Samuel García Sepúlveda adelantó que la mandataria visitará Nuevo León el próximo sábado 6 de septiembre para dar inicio a la construcción del Tren del Norte y revisar proyectos relacionados con el Mundial de la FIFA 2026.

“Ya nos dijo la presidenta que arranca este mes el Tren del Norte. Vamos a recibirla el próximo sábado para anunciar el inicio del tramo Saltillo–Monterrey–Laredo”, afirmó el mandatario al salir de Palacio Nacional.

Añadió que durante el evento dialogó con Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para coordinar acciones y estrategias rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026, que comenzará en 300 días.

Destaca disminución de homicidios en Nuevo León

Durante su mensaje, la presidenta recalcó la disminución de homicidios dolosos de 25% a nivel nacional y que entre los estados que presentan una baja significativa está Nuevo León con 70%, después de Zacatecas con el 75 por ciento.

García Sepúlveda coincidió con la presidenta en que la colaboración ha sido fundamental para obtener estas cifras en favor de la salvaguarda de la ciudadanía.

“Nuevo León lo que más se lleva en este informe es el tema de seguridad, el estado redujo homicidios con 70% y, eso es gracias al trabajo con la Fiscalía (General del estado), con el Ejército, con la presidenta y con Omar García Harfuch (secretario de Seguridad), entonces estamos muy contentos de que los logros de la presidenta se estén reflejando también en Nuevo León”, hizo énfasis.