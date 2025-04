Gobierno destaca continuidad y revisión del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguraron que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vigente y que su revisión permitirá mejorar las condiciones para la industria nacional en el contexto de una nueva estructura comercial global.

Durante una conferencia de prensa matutina de este jueves, 3 de abril, Ebrard Casaubón explicó que "hoy es más barato producir en México y exportar a Estados Unidos que ayer", ya que las condiciones comerciales internacionales han cambiado en favor del país.

Señaló que el tratado "sobrevivió" a los ajustes recientes y que los productos incluidos en el acuerdo comercial continúan exentos de aranceles. "Todos los sectores que comentamos, agropecuario, maquinaria, electrónica, calzado, vestido, quedan con cero por ciento de arancel", puntualizó.

El secretario también destacó que el próximo paso será la revisión formal del tratado, proceso que se habría adelantado debido a que el acuerdo se mantuvo firme tras los cambios en la política comercial de Estados Unidos.

"Se adelantó mucho (la negociación del tratado) porque sobrevivió. Entonces ahora ya podemos hablar de revisarlo, porque si no, me estarías preguntando ¿y ahora qué van a hacer? ya que no hay tratado. Ahí está el tratado, lo vamos a revisar y trataremos de lograr las mejores condiciones posibles para nuestro país", afirmó el secretario.

Por su parte, la mandataria enfatizó que, si bien la mayoría de los sectores productivos seguirán beneficiándose del tratado, algunos aspectos aún deben mejorarse, en particular en la industria automotriz, además del acero y del aluminio.

"Queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y para el acero y el aluminio en particular", declaró.

La mandataria explicó que en el caso del acero y el aluminio, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ya ha sido informado de que México importa más de estos productos de lo que exporta, por lo que no tendría sentido imponer aranceles al sector. "Continúa el diálogo, esperando tener una mejor condición para estas dos industrias", subrayó.

En cuanto a la posibilidad de inversiones chinas en el sector automotriz mexicano, Sheinbaum aclaró que hasta el momento no se ha acordado ninguna, ya que el gobierno está enfocado en revisar el acuerdo con Estados Unidos antes de considerar nuevas alianzas, puntualizó.