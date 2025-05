Geely Holding Group, el gigante de la tecnología y la movilidad integral

Fundado en 1986, Geely Holding Group, también conocida como Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), es un gran conglomerado de varias compañías enfocadas en cuatro industrias clave: Automotriz, Educación, Movilidad y Tecnología, todas ellas, crean un sistema de movilidad integral, basado en el uso de la tecnología.

En la industria automotriz, la empresa tiene desde 1997 importantes marcas filiales que crean y desarrollan vehículos tanto para pasajeros como para usos comerciales (de carga y transporte), incorporando nuevas tecnologías de energía (electrificación y metanol), así como la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a diversos procesos de la manufactura y mejora en sistemas de seguridad, como es la conducción autónoma, haciendo de los vehículos los mejores disponibles en el mercado.

Desde su llegada a México el 8 de noviembre de 2023, Geely se posicionó como la primera filial directa de la marca en América Latina, marcando un paso clave en su estrategia global de expansión. Inició operaciones con los modelos Coolray y Geometry C, y en tan solo un año y medio ha consolidado su presencia en el país con una agresiva estrategia de crecimiento.

En 2025, Geely México continúa reforzando su posicionamiento con una red de distribuidores en expansión, encaminada a lograr una cobertura del 100% a nivel nacional. Además, su portafolio de productos ha crecido significativamente: hoy ya cuenta con seis modelos disponibles en el mercado mexicano, todos compitiendo en los segmentos más dinámicos y demandados.

La gama incluye el GX3 PRO, Emgrand, Coolray, Starray, el SUV familiar Okavango y el recién lanzado Cityray, presentado en enero de 2025. Cada uno de estos vehículos responde a las necesidades de movilidad del consumidor mexicano, con tecnología de última generación, seguridad de clase mundial y un diseño que refleja la visión global de la marca.

Las prestigiosas marcas que conforman los vehículos de pasajeros son: Geely Auto, Geely Galaxy, LEVC, Zeekr, Lync&Co, Volvo Cars, Polestar y Lotus Group. Mientras que las marcas de vehículos comerciales son: Farizon Auto y Chunqing Technology, las cuales, se posicionan como las opciones más confiables en cuanto a seguridad y calidad.

En el rubro de la educación, a través de la participación de Geely University of China, University of Sanya, Xiangtan Institute of Technology, Sanya Institute of Technology y más, ayuda a desarrollar futuros talentos y especialistas que puedan aportar y crear nuevos proyectos al igual que tecnologías en las diversas empresas mencionadas.

Así mismo, provee eficientes servicios de movilidad a través de dos empresas en China: CaoCao Mobility, plataforma de movilidad compartida líder en China, la cual emplea vehículos de nueva energía operados por el ser humano y algunos de conducción autónoma, conectados por Internet.

Y StarRides, empresa de movilidad para personas de alto poder adquisitivo, con servicios de conserjería inteligentes, bajo una estructura de calidad y sofisticación.

Finalmente, en el área de tecnología, el grupo busca facilitar la transformación y modernización de las industrias tradicionales, así como el avance de las manifacturas estratégicamente emergentes.

Estas son magníficos nuevos materiales que se centran en la cadena industrial de materiales de aluminio y en el proyecto brasileño de mineral de hierro. Su operación abarca la extracción de minerales, la producción, la fundición, el procesamiento profundo de aluminio, el aluminio reciclado, entre otros. Además, trabaja activamente en mercados como Brasil, Indonesia y Oriente Medio para promover un desarrollo industrial sostenible y de alta calidad.

El grupo también gestiona un Centro Internacional de Comercio de Metales No Férreos, que ofrece excelentes servicios integrales, la gestión de la cadena de suministro y el soporte de plataformas de datos.

El gigante conglomerado se involucra también en la manufactura de semiconductores, usados para diversos tipos de electrónicos y, especialmente, para la industria automotriz, a través de su empresa SiEngine Technology, que desarrolla chips para autos.

En cuanto a internet industrial, a través de su filial GYMD Digital, provee servicios y tecnologías especializadas en digitalización industrial. Su plataforma de Internet integra una infraestructura digital integral y software. La empresa ayuda a otras a lograr la sostenibilidad y la optimización de los beneficios a través de varias dimensiones, como el funcionamiento, la gestión, la calidad, los costos, la energía y las emisiones.

Además, este grupo se especializa en la fabricación de motocicletas, ya que integra una amplia cartera de marcas y productos, así como capacidades de fabricación digital e inteligente de última generación, estos vehículos de dos ruedas se exportan a más de 150 países y regiones. Promueven activamente la electrificación y la inteligencia de las motocicletas, proporcionando productos y servicios de conducción tecnológicamente avanzados.

Finalmente, Geely Holding Group está enfocado también en la investigación, el desarrollo, la producción, el suministro y la venta de aviones eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing). Su empresa Aerofugia, fabrica aviones, posee un sistema integrado de investigación y desarrollo, diseño, manufactura, servicios y explotación de aviación tanto general como comercial, posicionándose como una de las empresas más prestigiosas a nivel mundial

Geely Holding ocupa el décimo puesto en ventas mundiales de automóviles, gracias a su compromiso con la innovación, estableciendo Centros de Investigación y Desarrollo, así como de diseño a nivel mundial en Shanghái, Hangzhou, Ningbo, Gotemburgo, Coventry, California, Frankfurt, y más, con más de 30,000 empleados en investigación y desarrollo, así como diseño.