Gasto de turistas mexicanos en el extranjero arrancó 2026 con récord

El gasto de turistas mexicanos en el extranjero ha mostrado una recuperación sostenida tras la caída registrada durante la pandemia, alcanzando un nuevo máximo en el inicio de 2026.

Entre enero y febrero de ese año, el gasto ascendió a 2,369 millones de dólares, la cifra más alta de la serie reciente. Adicionalmente, este número representó un crecimiento de 23.2% en comparación interanual, según cifras del Banco de México reportadas por el Inegi.

Este comportamiento refleja una reactivación significativa del turismo internacional por parte de los mexicanos; especialmente en la era pospandemia.

La recuperación ha sido consistente: en 2022 el gasto subió a 815 millones, en 2023 alcanzó 1,168 millones, y en 2024 se situó en 1,404 millones. Para 2025, el monto ya había escalado a 1,923 millones de dólares, consolidando una tendencia al alza que culmina en el récord de 2026.

Este dinamismo responde a varios factores, entre ellos una mayor salida de mexicanos al extranjero, la apreciación relativa de la moneda nacional y una demanda contenida de turismo que se liberó tras las restricciones sanitarias. Además, el crecimiento sostenido sugiere un cambio estructural en los hábitos de consumo turístico, donde los mexicanos están destinando una mayor proporción de su gasto en viajes al exterior del país.