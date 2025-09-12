Futurecom 2025: Directores discutirán sobre crecimiento y perspectivas de operadores de conectividad

La edición 30 de Futurecom, la plataforma de conectividad, tecnología e innovación más grande de Latinoamérica, albergará uno de los debates más esperados de la industria: "La visión de los CEO: Impulsando el crecimiento y el futuro de los proveedores ".

El panel se llevará a cabo el 1 de octubre y reunirá a algunos de los líderes más destacados de la industria para compartir sus perspectivas sobre cómo acelerar la transformación digital y ampliar el alcance de la conectividad en Brasil.

Entre los participantes confirmados se encuentran Cleber Ajuz, presidente de Grupo Telecall; Gustavo Stock, director ejecutivo de Grupo Brasil TecPar; y Fabiano Ferreira, director ejecutivo de Vero.

Los ejecutivos compartirán diversas perspectivas sobre temas como modelos de negocio innovadores, redes neutrales, inversiones en infraestructura, expansión a ciudades medianas y estrategias para ampliar el acceso a servicios digitales.

El debate cobra importancia en un momento en que el país cuenta con más de 19,000 proveedores en funcionamiento, que atienden a aproximadamente 23 millones de hogares, y en que los proveedores regionales ya representan más del 60 % del acceso a banda ancha fija.

Según Grand View Research, se prevé que el sector crezca globalmente de 31,300 millones de dólares en 2023 a 50.700 millones de dólares estadounidenses en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.1 %, impulsada por la creciente demanda de conexiones de alta velocidad y la expansión del 5G.

Además de las perspectivas económicas, el panel abordará los desafíos asociados a este rápido crecimiento, como la necesidad de inversión en infraestructura, mano de obra cualificada y estrategias para reducir la alta rotación de suscriptores. También se abordarán temas como modelos de negocio innovadores, redes neutrales, colaboraciones público-privadas y oportunidades en ciudades medianas.

La discusión ocurre en el contexto de Futurecom 2025, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre, en São Paulo Expo, reuniendo más de 300 marcas expositoras y alrededor de 30,000 visitantes, con una programación que mezcla paneles, debates y experiencias inmersivas sobre el rumbo de la tecnología y la innovación en el país.

(Con información de Nicolás Lucas).