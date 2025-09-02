Flujos de IED hacia Colombia crecieron 1.5% en primer semestre

La inversión extranjera directa que llegó a Colombia aumentó marginalmente en el primer semestre, mientras que la salida de capitales nacionales se disparó, informó el lunes el Banco Central.

Según un informe de cambio de balanza del banco emisor, la inversión foránea en el país sudamericano creció un 1.5% interanual en los primeros seis meses del año, alcanzando los 6,579 millones de dólares.

Del total de recursos que ingresaron al país por concepto de inversión extranjera directa, 30% se destinó a los sectores de minería y petróleo; 27%, a servicios financieros y empresariales; 15%, a la industria manufacturera; 6%, al sector de transporte y comunicaciones; 4%, al de electricidad; y 18% restante, a otros sectores.

Por otro lado, la salida de capitales colombianos aumentó 69.3% interanual en el primer semestre, alcanzando los 7,432 millones de dólares. Este monto corresponde a inversiones directas en el exterior por 2,271 millones de dólares y la constitución de activos financieros por 5,161 millones de dólares.

Durante el primer semestre, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se incrementó a 4,686 millones de dólares, frente a los 3,279 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024. Este aumento se redujo principalmente al déficit de la balanza comercial, resultado de un mayor crecimiento en las importaciones.

El déficit de cuenta corriente en la primera mitad del año representó 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con 1.6% del PIB registrado en el primer semestre del año anterior.