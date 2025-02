Fitch rebaja calificación a Telefónica Perú

Fitch Ratings se sumó a otras agencias y rebajó la calificación de incumplimiento del emisor (IDR) en moneda extranjera y local de Telefónica del Perú S.A.A. (TdP) de 'B-' a 'C', así como la calificación de sus bonos senior no garantizados a 'C' con una nota de recuperación 'RR4' (antes 'B-/RR4').