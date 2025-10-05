FEMSA avanza en expansión de la marca OXXO en EU

A poco más de un año de que Fomento Económico Mexicano (FEMSA) adquiriera las tiendas de conveniencia de Delek US Holdings, ha completado el cambio de imagen a la marca OXXO en 50 de ellas, y ahora se prepara para iniciar el mismo proceso en las 77 tiendas ubicadas en El Paso.

En esta primera etapa, la conversión de las tiendas DK se enfocó en aquellas ubicadas en las áreas metropolitanas de Midland, Odessa y Lubbock, en el oeste de Texas.

“Nuestra adaptación al mercado estadounidense ha sido un viaje emocionante. En Texas hemos completado el rebranding de 50 tiendas, y este 2025 marcaremos un nuevo hito al iniciar oficialmente en El Paso, donde ya operamos 77 tiendas”, dijo Constantino Spas, director de FEMSA Proximity Americas & Mobility.

Además del cambio de marca de las tiendas Delek a OXXO, la cadena también ha introducido en Estados Unidos algunos productos que ya comercializa en otros mercados, como café Andatti, panadería Ditsch y comida mexicana a través de la marca Doña Tota.

En su última conferencia con analistas, directivos de FEMSA adelantaron que la integración de las tiendas DK no solo implican el cambio de marca, sino también la incorporación de productos (SKU) que comercializa OXXO en México.

Asimismo, indicaron que continuarán probando conceptos de alimentos y afinando la oferta general en tienda, con el objetivo de adaptarse a las preferencias del mercado estadounidense.

El 1 de agosto de 2024, FEMSA informó que llegó a un acuerdo definitivo con Delek US Holdings para adquirir su red de 249 tiendas de conveniencia por 385 millones de dólares, ubicadas en Estados Unidos, marcando su ingreso a un mercado valorado en más de 850,000 millones de dólares, altamente fragmentado, con más de 150,000 puntos de venta.