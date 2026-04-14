La evolución de EXPO PACK: de una feria local a la plataforma líder de envasado y procesamiento en América Latina

Los inicios de EXPO PACK

La historia de EXPO PACK comenzó en 1985, cuando la fundadora Elana Maribona realizó por primera vez en México una expo con apenas 20 expositores y alrededor de 1,000 m² de espacio de exhibición, con el objetivo de reunir a proveedores de maquinaria, materiales y soluciones para la industria del envasado.

Desde sus primeras ediciones, la feria se planteó como un punto de encuentro para fabricantes, proveedores y empresas de bienes de consumo que buscaban conocer nuevas tecnologías para mejorar sus procesos de producción, empaque y distribución.

Con el crecimiento de la industria manufacturera en México y América Latina, EXPO PACK comenzó a expandirse rápidamente en tamaño, número de expositores y alcance internacional.

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La llegada de PMMI y la consolidación del evento

En 1993, la asociación PMMI (The Association for Packaging and Processing Technologies) estableció una sociedad con el organizador mexicano Oprex para producir EXPO PACK México a través de la empresa Expopak de las Américas.

Durante más de una década, ambas organizaciones colaboraron para profesionalizar el evento y posicionarlo como una de las exposiciones más importantes del sector en América Latina.

Posteriormente, en 2004, PMMI adquirió el 100 % de Expopak de las Américas, convirtiéndose en el propietario total del evento y reforzando su estrategia de crecimiento en el mercado latinoamericano.

A partir de ese momento, EXPO PACK pasó a formar parte del portafolio global de exposiciones de PMMI, junto con eventos como PACK EXPO International y PACK EXPO Las Vegas.

El crecimiento de EXPO PACK en Ciudad de México

Durante las décadas de los noventa y los años 2000, EXPO PACK México se consolidó como el evento más importante de la industria del envasado y procesamiento en el país.

Cada edición fue creciendo en tamaño, tecnología y participación internacional, atrayendo a proveedores de maquinaria, automatización, materiales y soluciones tecnológicas provenientes de América, Europa y Asia.

Lo que comenzó como un evento relativamente pequeño hoy se ha convertido en una exposición de gran escala. Actualmente, EXPO PACK reúne a más de 700 expositores y ocupa más de 20,000 metros cuadrados netos de espacio de exhibición, consolidándose como la plataforma más importante de tecnología de procesamiento y envasado en América Latina.

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Tecnología en acción: una exposición única en la región

Uno de los elementos que distingue a EXPO PACK es la posibilidad de ver la tecnología funcionando en tiempo real.

Para EXPO PACK México 2026, los asistentes podrán explorar más de 450 máquinas en operación en vivo, lo que permite observar de primera mano cómo funcionan las tecnologías que están transformando la industria.

En el piso de exhibición, los profesionales pueden encontrar soluciones para múltiples aplicaciones, incluyendo:

maquinaria de procesamiento de alimentos y bebidas

sistemas de llenado, sellado y etiquetado

robótica y automatización industrial

soluciones de embalaje y logística

materiales innovadores y tecnologías sostenibles

Estas demostraciones en vivo permiten a los asistentes comparar tecnologías, identificar oportunidades de mejora en sus procesos y encontrar soluciones concretas para sus operaciones.

La decisión estratégica de expandirse a Guadalajara

Debido al rápido crecimiento del evento y al dinamismo industrial de diferentes regiones del país, PMMI tomó la decisión de ampliar el alcance de la marca EXPO PACK.

En 2013, se lanzó EXPO PACK Guadalajara, una segunda exposición en México diseñada para atender especialmente a las industrias manufactureras del occidente y norte del país, donde sectores como alimentos, bebidas, farmacéutica, cuidado personal y electrónica tienen una fuerte presencia.

Posteriormente, se adoptó un modelo en el que EXPO PACK México y EXPO PACK Guadalajara se alternan cada año, permitiendo que la industria tenga un punto de encuentro anual con las últimas innovaciones en tecnología de envasado y procesamiento.

EXPO PACK hoy

Hoy, EXPO PACK es reconocida como la exposición líder de procesamiento y envasado en América Latina, reuniendo a miles de profesionales de la industria y a proveedores de tecnología de todo el mundo.

Después de más de tres décadas de evolución, el evento continúa creciendo en alcance, innovación y participación internacional. Lo que comenzó como una pequeña feria con apenas 20 expositores se ha transformado en una plataforma global donde cientos de empresas presentan tecnología de vanguardia, maquinaria en operación y soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las operaciones industriales.

La próxima edición, EXPO PACK México 2026, se llevará a cabo del 2 al 5 de junio de 2026 en Expo Santa Fe, Ciudad de México, donde más de 700 expositores presentarán las últimas innovaciones en procesamiento y envasado, con más de 450 máquinas funcionando en vivo en el piso de exhibición.

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