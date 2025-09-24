EU notifica formalmente inicio de aranceles del 15% a los autos de la UE

El Gobierno de Donald Trump emitió este miércoles un aviso formal para implementar el acuerdo comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, confirmando que los automóviles y autopartes están sujetos a un arancel del 15% a partir del 1 de agosto y enumerando exenciones para ciertos compuestos farmacéuticos, partes de aeronaves y recursos naturales.

En un aviso del Registro Federal, el Departamento de Comercio y la oficina del Representante de Comercio estadounidense dijeron que han modificado el calendario arancelario estadounidense para aplicar el Acuerdo Marco alcanzado con la UE a finales de julio, que rebaja los aranceles de Trump al 15% sobre la gran mayoría de las importaciones procedentes de la UE, incluidos los automóviles.

El acuerdo se modificó posteriormente para que la tasa arancelaria fuera retroactiva al 1 de agosto, pero los fabricantes de automóviles europeos han estado esperando la notificación formal.

La notificación estadounidense también especifica cientos de productos de la UE que están exentos de aranceles, incluidos recursos naturales como el corcho que no están disponibles en Estados Unidos, todas las aeronaves y piezas de aeronaves y productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes y precursores químicos.

INFORMACIÓN EN PROCESO...