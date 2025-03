Estados Unidos aplicará aranceles país por país con posible nueva metodología

Estados Unidos aplicará aranceles país por país con una posible nueva metodología, lo que implica un “sistema de desventajas comparativas”, interpretó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Ebrard destacó este martes las declaraciones que hizo previamente el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con respecto a cómo la administración del presidente Donald Trump aplicará su política de “aranceles recíprocos”.

“El 2 de abril, cada país recibirá un número que creemos que representa sus aranceles”, dijo Bessent a Fox Business Network. “Para algunos países, podría ser bastante bajo, para otros, bastante alto”.

“Vamos a ir y decirles, miren, aquí es donde creemos que están los niveles de tarifas, las barreras no arancelarias, la manipulación de la moneda, la financiación injusta, la supresión laboral”, declaró. Si renuncian a estas prácticas, añadió, “no levantaremos el muro arancelario”.

Sobre ello, Ebrard expuso que en Estados Unidos no habrá consecuentemente un sistema de aranceles distintos, unos muy altos, otros medios, otros bajos.

“Según lo que hoy declaró (Bessent), habrá una propuesta para cada país. A cada país le van a dar su sobrecito, como cuando vas al examen (...) No sabemos si esa va a ser la nueva metodología, en cuyo caso sería un sistema de desventajas comparativas, porque tendrías que dar a cada país si cobra el IVA, si no, etcétera”, dijo,.

A dos semanas de que se anuncie la política de “aranceles recíprocos”, Trump calificó a México y Canadá como tramposos.

“Canadá no gasta en (defensa) militar. Ellos no dan nada. No nos dan nada. Son los peores con quien negociar... Y el T-MEC está bien, pero ellos hacen trampa. Un acuerdo es una buena cosa, pero ellos hacen trampa. Y México también hace trampa”, dijo Trump a la cadena Fox News.

A medio día, Ebrard consideró como “improbable” que Estados Unidos termine imponiendo un arancel de 25% a las importaciones desde México.

Por consiguiente, Ebrard descartó el escenario proyectado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que la economía mexicana tendrá contracciones de 1.3% en 2025 y de 0.6 en 2026.

Las expectativas de la OCDE consideran que Estados Unidos aplicará un arancel general de 25% a todos los productos originarios de México y una represalia de la misma magnitud por parte de México.

Al respecto, Ebrard desestimó también este otro factor para proyectar el PIB de México, argumentando que el gobierno de México analiza otras medidas como reacción, no sólo las retaliatorias.

“Hay otros países que no están tan integrados a Estados Unidos. Entonces, su impacto no es del mismo tamaño. Pero eso es si hay un arancel de 25%, que yo lo veo improbable”, dijo Ebrard a la prensa.