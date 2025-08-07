Eletrobras registró pérdidas por 241 mdd

Eletrobras –Centrais Elétricas Brasileiras- registró una pérdida neta de 1,320 millones de reales brasileños (241 millones de dólares) en el segundo trimestre de 2025, revirtiendo la utilidad neta de 1,740 millones de reales brasileños registrada en el mismo trimestre de 2024. Al considerar la utilidad neta ajustada, el resultado del segundo trimestre fue positivo en 1,460 millones de reales brasileños.

Según los estados de resultados divulgados, los ingresos netos en el segundo trimestre de 2025 fueron de 10,100 millones de reales brasileños (1,845 millones de dólares), un aumento del 21.5%, en la comparación anual.

El Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de la compañía en el segundo trimestre de 2025 fue de 1,250 millones de reales brasileños, una caída del 71.6% en comparación con el resultado de 4,430 millones de reales del mismo periodo del año anterior.

La deuda neta de la compañía ascendió a 40,100 millones de reales brasileños en el segundo trimestre de este año, una disminución del 6.6% con respecto al año anterior.

Las inversiones totalizaron 1,960 millones de reales en el segundo trimestre, cifra similar a la registrada el año anterior.

Entre los aspectos operativos más destacados, la capacidad de generación instalada se mantuvo estable interanualmente en 44.3 megavatios durante el segundo trimestre de este año.

Las líneas de transmisión también se mantuvieron estables, con 73,700 kilómetros instalados. La generación neta en el segundo trimestre de este año alcanzó los 38.7 teravatios hora, un 7.2% menos que los 41.7 TWh del año anterior.

Eletrobras, la mayor empresa de servicios públicos de Brasil, ha enfrentado desafíos, incluyendo la oposición de los accionistas minoritarios a los candidatos propuestos por la dirección de la compañía para su junta directiva. Además, está lidiando con importantes reformas gubernamentales en el sector. (Con información de La República)