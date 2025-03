Ecopetrol tendrá participación de 30% en proyecto petrolero de Brasil

La filial de Ecopetrol, Óleo e Gás do Brasil, anunció que afianza su presencia en Brasil con 30% en la participación en el proyecto de Gato do Mato que se desarrolla en el área pre-sal de la Cuenca de Santos.

El proyecto Gato do Mato es un descubrimiento de gas condensado, en aguas profundas entre 1,750 y 2,050 metros respecto de la tabla de agua que abarca dos bloques contiguos frente a la costa brasileña que se desarrolla con el contrato de Concesión y Sul de Gato do Mato bajo contrato de producción compartida. El Consorcio Gato do Mato está integrado por Shell (operadora con una participación de 50%), Ecopetrol (30%), Total Energies (20%) y Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) como representante del Gobierno brasileño en el contrato de producción compartida.

“El plan de desarrollo incluye la instalación de un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga diseñado para procesar hasta 120,000 barriles de petróleo por día. Los volúmenes actuales estimados de recursos recuperables de petróleo del desarrollo de Gato do Mato son aproximadamente 370 millones de barriles gross”, se lee en el comunicado de Ecopetrol.

Con su participación, espera que haya una incorporación significativa de reservas de petróleo en 2025 con inicio de producción en el año 2029.