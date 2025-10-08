Ebrard confirma inversión de 1,000 millones de dólares de Salesforce en México

Salesforce, el CRM con IA número uno del mundo, anunció este miércoles sus planes de invertir 1,000 millones de dólares en sus operaciones en México durante los próximos cinco años.

Salesforce ayuda a organizaciones de cualquier tamaño a reinventar su negocio con IA. Agentforce, la solución de mano de obra digital para empresas, se integra con las aplicaciones Customer 360, Data Cloud y Einstein AI.

Su enfoque consiste en ayudar a las empresas de todo el país y de toda la región a transformarse en “Empresas Agénticas”, en las que las personas y los agentes de IA trabajan juntos para impulsar el éxito de los clientes.

De acuerdo con la agencia PR Newswire, la inversión se utilizará para poner en marcha una nueva oficina de vanguardia, prestar apoyo a los clientes regionales a través de un Global Delivery Center (GDC) y contratar al mejor talento humano.

Además, tiene como objetivo hacer crecer el ecosistema mediante la inversión en el desarrollo de la fuerza laboral y la formación en inteligencia artificial.

“El compromiso de Salesforce de ampliar su inversión en México destaca la fortaleza de nuestra economía y el talento excepcional con el que contamos", dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Esta inversión no solo creará puestos de trabajo y desarrollará competencias en inteligencia artificial en México, sino que también posicionará a nuestro país como un centro de consultoría clave para los mercados de toda América Latina en materia de agentes de inteligencia artificial y mucho más”, añadió el funcionario.

México es un importante mercado en crecimiento para Salesforce, con una base de clientes que incluye organizaciones líderes como Xcaret, Grupo Bafar y FEMSA. También es un centro de innovación para toda la región de América Latina, con un ecosistema de casi 1,000 socios y distribuidores.

"México es sede de algunas de las empresas más innovadoras del mundo y se está convirtiendo en un importante centro para las empresas que apuestan por el futuro de la inteligencia artificial", afirmó Marc Benioff, CEO de Salesforce.

Hoy, Salesforce se encuentra inaugurando una nueva oficina de cinco pisos en Polanco en Ciudad de México. Ubicada en el edificio Miyana II, el nuevo espacio tiene capacidad para hasta 2,000 empleados. Servirá como centro de innovación y albergará uno de los nuevos GDC de la empresa, que será fundamental para la nueva iniciativa de Salesforce de ayudar a las empresas a transformar sus operaciones utilizando Agentforce.

Como parte de la organización de servicios profesionales de Salesforce, el GDC proporcionará servicios de consultoría especializada multilingüe en inglés, español y portugués a clientes de toda América.

Organizaciones líderes como Globo, líder mediático en Brasil, Grupo Falabella, uno de los principales minoristas de Chile, y Protección, gestora de pensiones e inversiones en Colombia, ya confían en Agentforce y ahora tendrán acceso a los servicios de GDC.