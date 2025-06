En duda integridad del USDA tras retraso y cambios en su reporte sobre déficit comercial agrícola

Analistas expresaron esta semana su preocupación por la integridad de los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) después de que la agencia retrasó un reporte y excluyó conclusiones que apuntan a los aranceles como la razón de un alza prevista del déficit comercial agrícola, según entrevistas de Reuters con cuatro de ellos.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha prometido reducir el déficit comercial agrícola y ha dicho que los aranceles fortalecerán la economía agrícola, pero las organizaciones sectoriales han criticado el enfoque.

El retraso del informe trimestral de comercio agrícola del USDA y la exclusión del texto explicativo fueron preocupantes porque los movimientos plantearon preguntas sobre la objetividad de los datos, dijeron dos analistas.

"El comercio está inquieto por las estadísticas del USDA", dijo Charlie Sernatinger, jefe de cereales de Marex, una empresa de corretaje y servicios financieros.

Un portavoz del USDA dijo que el informe se retrasó por una revisión interna.

"El informe quedó atascado en un proceso de autorización interno y no se finalizó a tiempo para su plazo habitual. Dado que este informe no es reglamentario, como muchos otros que elabora el USDA, el departamento está revisando todos sus informes no reglamentarios, incluido éste, para determinar los pasos a seguir", dijo el portavoz.

El informe trimestral sobre perspectivas comerciales, publicado conjuntamente por el Servicio de Investigación Económica (ERS) y el Servicio Exterior Agrícola (FAS) del USDA, estaba previsto para el 29 de mayo. Poco antes de su publicación, sus autores recibieron la orden de suspenderla, según una fuente conocedora de la situación.

Los responsables del ERS, el FAS y la Oficina del Economista Jefe del USDA cuestionaron a los autores por atribuir en el informe el creciente déficit comercial agrícola a los aranceles y a movimientos como "Buy Canadian", que han reducido la demanda por productos estadounidenses, explicó la fuente.

En el informe publicado el lunes, el USDA elevó su previsión del déficit comercial agrícola de Estados Unidos para el año fiscal 2025 a 49,500 millones de dólares, frente a los 49,000 millones que había pronosticado en febrero.

La versión del informe publicada el lunes contiene datos correctos e inalterados, dijo la fuente, pero excluye el texto explicativo que suele figurar en las previsiones.