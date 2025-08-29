Dollar General abrirá 15 tiendas en el 2025

Dollar General, una cadena de tiendas minoristas de descuento de Estados Unidos, anunció que dentro de su plan de expansión global planea la apertura de 15 tiendas en México durante este año.

Aunque se trata de un plan cauteloso, explicó Todd Bezos, CEO de la empresa estadounidense, es un mercado donde tienen amplio espacio para seguir explorando su crecimiento, mientras mantienen un periodo de prueba y aprendizaje.

“Nuestro equipo está haciendo un gran trabajo al servicio de las comunidades en México, mientras continuamos probando, aprendiendo y desarrollando aún más esta oportunidad de crecimiento potencial”, dijo en conferencia con analistas tras haber informado sus resultados financieros trimestrales. Actualmente, la compañía cuenta con 13 tiendas en los estados fronterizos de Coahuila y Nuevo León.

El directivo explicó que entre abril y junio de este año abrieron cuatro nuevas sucursales. No obstante, no mencionó en dónde abrirán las próximas tiendas. “Este modelo de negocio es fuerte y creemos que Dollar General está bien posicionado para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo”, enfatizó Todd Bezos.

General Dollar arribó a México en 2023, trayendo la marca de supermercados Mi Súper Dollar General. Se caracteriza por ofrecer precios bajos en una variedad de productos, que van desde alimentos, refrigerios frescos, carnes y productos empaquetados, hasta artículos para el hogar, salud y cuidado personal.

Resiliencia ante aranceles

En cuanto a sus operaciones en Estados Unidos, el CEO de Dollar General reconoció que el entorno es complejo porque los aranceles han causado aumento de precios en algunos productos. Ante ello, dijo que siguen trabajando en diversas estrategias para minimizar el impacto “tanto como sea posible”. “Con los aranceles vigentes, creemos que podremos mitigar la mayor parte del impacto en nuestro costo de bienes vendidos. El enfoque proactivo de nuestro equipo de abastecimiento, junto con nuestra baja exposición a importaciones directas, nos posiciona bien para ofrecer a nuestros clientes un surtido de calidad a gran valor”, sostuvo.

Fundada en Estados Unidos en 1939, la cadena minorista cuenta con más de 20,746 tiendas en ese país. Para este año, planea abrir 570 nuevas tiendas en el mercado estadounidense.