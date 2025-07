Doblaje inclusivo: voces que rompen barreras en el cine

En una sala de grabación, donde las emociones viajan a través de la voz y cada línea debe sincronizarse al milisegundo con la imagen, un grupo de actores con discapacidad visual está cambiando las reglas del juego. Universal Pictures México, en colaboración con directores de doblaje y estudios especializados, ha dado un paso inédito en la industria: incluir a personas con discapacidad visual en el proceso de doblaje de sus películas, comenzando con la emblemática cinta ¿Cómo Entrenar a tu Dragón?

La iniciativa surgió de la firme creencia de que la inclusión no debe limitarse a lo que se muestra en pantalla. “Las historias deben construirse desde la diversidad”, señala el equipo de Universal. Inspirados por un comité global de inclusión creado por NBCUniversal, en México la idea se materializó con la fundación de una Academia de Doblaje, diseñada para formar y acompañar a talento con discapacidad visual, con el apoyo de figuras clave del doblaje como Brandon Santini y José Antonio Macías.

El reto no fue menor. En un arte tan preciso como el doblaje, adaptar los procesos para personas que no pueden ver la pantalla supuso rediseñar todo: desde el acompañamiento directo del director de doblaje, hasta entrenamientos auditivos especializados para lograr la sincronía entre voz y emoción. Pero más allá de lo técnico, el verdadero cambio fue cultural: demostrar que sí hay lugar para perfiles diversos en una industria que históricamente ha sido excluyente.

“Ver cómo enfrentaron esta complejidad sin apoyos visuales fue profundamente inspirador”, comparte el equipo. La experiencia, lejos de ser una excepción, apunta a convertirse en un modelo replicable en más producciones y países.

A través de un entrenamiento intensivo, los participantes aprendieron técnicas vocales, entonación emocional, tiempos de entrada y salida, y ejercicios para identificar emociones auditivamente. Todo ello bajo la guía de directores con experiencia en inclusión, con el objetivo de entregar un resultado profesional, a la altura de una superproducción.

Axel Villalba, uno de los actores del proyecto, define su experiencia como un sueño cumplido. “El hecho de que mi voz se escuche en la pantalla grande es fascinante. Las personas con discapacidad también queremos oportunidades, y cuando se nos da, podemos hacer cosas fantásticas”.

Para Marco Antonio Martínez, participar en una película de Universal fue “una emoción enorme. No me la creía. Me siento afortunado de poder mostrar lo que aprendí”. Ángel González, por su parte, compartió que uno de los principales retos fue aprender a identificar emociones solo con el oído. Su preparación incluyó escuchar películas, analizar ritmos y practicar tonos para lograr transmitir sentimientos complejos.

Universal aspira a que esta iniciativa no sea un caso aislado, sino el inicio de una transformación profunda. “Diversificar quién crea el contenido es lo que realmente amplía las historias que contamos y cómo las contamos”, señala la compañía. El objetivo es que esta Academia de Doblaje se convierta en un referente para la industria, sumando en el futuro a personas con discapacidad motriz, intelectual y más.

El mensaje de quienes han participado en esta experiencia es claro: no hay límites cuando hay preparación, apoyo y voluntad. “La discapacidad no es una limitante”, afirma Villalba. “Podemos romper barreras si se nos da la oportunidad y si también creemos en nosotros mismos”.

Universal cierra con una invitación: a las personas con discapacidad, para que se acerquen y se sumen al proyecto; y al público en general, a apoyar iniciativas que construyen un entretenimiento más justo, empático y representativo.