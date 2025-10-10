Digitalización del combustible: ventaja competitiva en transporte y logística en México

En los últimos años, la industria del transporte y la logística en México ha ganado relevancia estratégica dentro de la economía nacional. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el sector representa alrededor del 6% del PIB.

Ante este contexto, transformar el combustible en información accionable marca la diferencia entre operar con incertidumbre o competir con ventajas medibles.

Con este objetivo, en 2021 surgió Mobil Fleet Pro (MFP), plataforma que convierte cada carga de combustible en datos verificables e integrables a los sistemas de gestión (ERP).

El combustible es uno de los componentes más relevantes del costo operativo de una empresa, pero también uno de los más complejos de administrar. Su gestión aún depende, en gran medida, de procesos manuales, lo que puede generar errores e inconsistencias en el control.

La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) estima que el gasto en combustible equivale a cerca del 30% de los costos totales de operación de una flota. Esta cifra puede incrementarse según el tamaño del parque vehicular y la distancia recorrida, por lo que digitalizar su administración se ha vuelto una condición esencial para mantener la competitividad.

Mobil Fleet Pro permite visualizar en tiempo real el desempeño por unidad: ubicación, volumen, consumo y patrones de uso, además de emitir alertas ante desviaciones o irregularidades.

El valor de esta tecnología radica en la capacidad de usar los datos para optimizar rutas, mejorar hábitos de conducción, planificar mantenimientos y ajustar procesos internos.

Con un flujo de información compartido entre propietarios, gestores y operadores, las decisiones se vuelven más ágiles, las auditorías más sencillas y la operación diaria más eficiente.

Mobil Fleet Pro forma parte de la Solución Integral Mobil, un ecosistema que combina digitalización con productos diseñados para maximizar el rendimiento del motor y reducir el impacto ambiental.

Entre ellos destaca Mobil Diésel Ultra Bajo Azufre (UBA), que contiene 97% menos azufre que los diéseles convencionales, contribuyendo a una combustión más limpia y menores emisiones.

Todos los combustibles Mobil incorporan la tecnología Synergy, compuesta por moléculas detergentes, antiadherentes, inhibidores de corrosión, demulsionantes y solventes que optimizan limpieza, protección y rendimiento.

En tanto, la línea Mobil Delvac complementa esta estrategia con lubricantes de alta durabilidad y asesoría técnica especializada, orientada a traducir los datos de desempeño en ajustes concretos en campo.

Sus formulaciones permiten extender los intervalos de drenado, reducir el desgaste y minimizar intervenciones mecánicas.

Gracias a esta tecnología, Mobil Fleet Pro opera actualmente en 556 estaciones de servicio Mobil en el país, impulsando una nueva era de eficiencia y transparencia en el transporte mexicano.