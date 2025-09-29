Día Mundial del Corazón 2025, la importancia de la salud cardíaca

Este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha destinada a informar y promover estrategias que ayuden a las personas de todo el mundo a adoptar estilos de vida saludables como medida de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. Con el conocimiento adecuado, es posible reducir de manera significativa la incidencia de estos padecimientos.

Sin embargo, los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares siguen siendo una de las principales amenazas para la salud global, cobrando más de 18 millones de vidas cada año. De no revertirse esta tendencia, se estima que para 2030 la cifra podría superar los 30 millones de muertes.

En el marco del Día Mundial del Corazón, el pasado viernes 26 de septiembre se llevó a cabo un evento especial en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” de la Ciudad de México.

Al encuentro asistieron Jorge Gaspar Hernández, director general del Instituto Nacional de Cardiología; Jesús Antonio González Hermosillo, presidente de la Fundación Mexicana del Corazón; Mauricio López Meneses, secretario de la Sociedad Mexicana de Cardiología; Norma González Flores, jefa del Departamento de Apoyo Mental del Instituto Nacional de Cardiología; y Hermes Ilarraza, jefe del Departamento de Rehabilitación Cardíaca del mismo instituto.

Durante su intervención, Jorge Gaspar Hernández recordó que el Día Mundial del Corazón nació hace un cuarto de siglo con el propósito de concientizar sobre la importancia del cuidado cardiovascular.

“Ser generosos con el corazón es cuidarlo: hacer ejercicio, evitar factores de riesgo y procurar hábitos saludables que permitan prevenir enfermedades. Quienes nos dedicamos a cuidar corazones también debemos ser conscientes del nuestro, para prolongar la vida y garantizar una mejor calidad de ella”, expresó.

Por su parte, el doctor Antonio Bayés de Luna, fundador del Día Mundial del Corazón, envió un mensaje desde Barcelona en el que agradeció la labor de los médicos mexicanos y destacó el papel clave del país en la enseñanza y concientización sobre salud cardiaca.

“Siempre me acuerdo de México cuando pienso en la enseñanza de la cardiología; habéis sido grandes pioneros”, señaló con emoción.

La conmemoración concluyó con la participación de la Banda de Música de la Fuerza Aérea Mexicana, que amenizó el acto con diversas piezas musicales.