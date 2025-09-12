Demanda colectiva acusa a Tesla de favorecer a trabajadores extranjeros para pagar sueldos bajos

Tesla, la empresa de vehículos eléctricos del multimillonario Elon Musk, fue acusada de favorecer a los titulares de visados frente a los estadounidenses a la hora de tomar decisiones laborales para pagar menos.

Según una demanda colectiva presentada ante un tribunal federal de San Francisco, Tesla viola la ley federal de derechos civiles por su "preferencia sistemática" a la hora de contratar a titulares de visados. Señala además que la compañía despide a ciudadanos estadounidenses a tasas desproporcionadas en comparación con los titulares de visados.

Según la demanda, Tesla depende de los titulares de visados H-1B para obtener trabajadores cualificados, incluyendo lo ocurrido en 2024, cuando contrató a unos 1,355 titulares de visados mientras despedía a más de 6,000 trabajadores nacionales, "la gran mayoría" de los cuales se cree que eran ciudadanos estadounidenses.

Tesla no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La demanda fue interpuesta por el ingeniero de software Scott Taub y la especialista en recursos humanos Sofia Brander, quienes afirmaron que Tesla se negó a contratarlos tras enterarse de que no necesitarían patrocinio para trabajar, lo que indicaba que eran ciudadanos estadounidenses.

Taub sostuvo que le disuadieron de buscar un empleo tras decirle que era "solo para H1B", y que no lo invitaron a entrevistarse para un segundo trabajo. Brander dijo que Tesla no la entrevistó para dos trabajos, aunque había sido dos veces empleada contratada.

"Aunque los trabajadores con visado representan una fracción del mercado laboral de Estados Unidos, Tesla prefiere contratar a estos candidatos antes que a ciudadanos estadounidenses, ya que puede pagar a los dependientes de visado menos que a los estadounidenses que realizan el mismo trabajo, una práctica en la industria conocida como 'robo de salario'", dice la denuncia.

No está claro cómo los demandantes planean demostrar la supuesta discriminación sistémica de Tesla en las contrataciones y despidos.

La demanda pide daños y perjuicios para todos los ciudadanos estadounidenses que solicitaron puestos de trabajo en Tesla en Estados Unidos y no fueron contratados, o trabajaron para Tesla allí y fueron despedidos.