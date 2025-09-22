CX Day México 2025, la voz de los expertos de EX y CX

El pasado 10 de septiembre, en el Hotel Barceló Reforma de la Ciudad de México, se llevó a cabo el CX Day México 2025, donde los mejores profesionales y representantes de empresas, así como asistentes, dieron sus puntos de vista sobre las tendencias actuales.

Mariano Etchegoyen, socio y Director General de CX Events: “Estamos en una etapa embrionaria de muchas cosas que van a pasar con la inteligencia artificial; no sabemos aún su impacto final, pero deberíamos utilizarla a favor de las comunidades, de las personas y del mundo en general.”

Marcelo Nardini, CEO y fundador de Wow costumers experience: “Este evento sirve como punto de encuentro con clientes actuales, potenciales y colegas, además de ser un espacio donde se discuten tendencias innovadoras. Nos ayuda a entender que la experiencia de cliente no es algo bonito ni accesorio: es una disciplina estratégica que, bien aplicada, genera diferenciación competitiva y retorno económico.”

David Modiano, Director Comercial de Net2phone México: “A la inteligencia artificial no le veo el futuro, le veo el presente, porque no podemos saber lo que vendrá, es una locura lo que estamos viviendo, y lo que vendrá en tan solo cinco años, es inimaginable.

Mariano Arrua, consultor de transformación de Intercom: “Estamos muy contentos porque nuestros clientes en México pudieron utilizar la Inteligencia Artificial para resolver unas 88% de sus consultas, gracias a que entendimos bien lo que estaba pasando tanto como las soluciones y los retos”.

Sacbe García, gerente de ventas Voices Comunicaciones: “El evento ha sido muy importante para nosotros porque estamos muy interesados en saber sobre las tendencias digitales. Esto está latente en el mercado y es nuestro trabajo saber de ello”.

Antonio Medina, director de costo Voices Comunicaciones: “Aquí (CX Day México 2025) hemos aprendido que siempre hay que estar a la vanguardia, conocer las tendencias del mercado y trabajar con algunos prospectos.

Nelly Ochoa, creadora de contenido y encargada de ventas: “El evento me parece increíble, y la Inteligencia Artificial es uno de los factores que ha llegado para quedarse. Si una empresa no se acopla a ella, se va a quedar estancada”

Nicolás Podrojsky, Fundador y CEO de Yoizen: “Llevamos más de 15 años acompañando este sector, trabajando en transformación digital y en la automatización de procesos mediante la digitalización, usando canales como WhatsApp, que es un pilar fundamental, especialmente en México, el segundo país de Latinoamérica con mayor uso de esta herramienta”.

Iván Martínez, representante de Grupo Proa: “Hemos hecho esfuerzos con IA en servicio, implementando herramientas en atención telefónica y WhatsApp, lo que nos está ayudando a mejorar la conversión y la atención a nuestros clientes. Además, queremos extender esto al back office, dando a proveedores y colaboradores herramientas que les permitan sentirse vistos y valorados”.

Jorge Sion Dabah, Head of Customer Success CIAL Dun & Bradstreet: “El objetivo principal del evento es compartir con la audiencia mejores prácticas y casos de éxito en lo que respecta a customer experience y employee experience, lo que permite conocer plataformas e innovaciones que las empresas pueden aplicar para maximizar el potencial de sus colaboradores y mejorar la experiencia de sus clientes.”

Jhair Mena - Founder & CEO en PLUGTHEM: “La Inteligencia Artificial está marcando tendencias clave: optimiza procesos, recursos y tiempo, ofreciendo múltiples opciones para tomar mejores decisiones. En cuanto a la experiencia del cliente, lo que viene con fuerza es la hiperpersonalización.”

Gustavo Capart, CEO de Inceptia: “El mercado de México es muy importante y está creciendo rápidamente. Creemos que la atención a clientes es la nueva frontera, donde la Inteligencia Artificial conversacional, especialmente los robots de voz, puede ayudar a las empresas a superar sus desafíos en este ámbito.”