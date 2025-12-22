CRT: Si una autoridad judicial así lo determina, se indemnizará a extrabajadores de IFT

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) manifestó su disposición de alcanzar una solución para que un grupo de 89 extrabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) consigan una indemnización económica por la pérdida de su fuente de trabajo que causó la extinción en octubre de esa autoridad.

La CRT es el nuevo regulador de telecomunicaciones y radiodifusión de México desde el 17 de octubre pasado, y tras su conformación ha sumado a su plantilla laboral a diversos funcionarios que anteriormente trabajaron para el IFT.

En este mismo contexto, un grupo de 133 extrabajadores de todas las funciones y niveles salariales, principalmente, bajo la figura de libre designación denunció que no se le ha abonado la indemnización correspondiente por ley, por lo que ha intentado, ya como un grupo de 89 personas, dialogar con la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones (ATDT), como autoridad superior jerárquica a la CRT y también directamente con el nuevo regulador telecom.

Tras haberse conocido divergencias entre las partes, el 11 de diciembre pasado se conoció que el asunto se resolvería en tribunales, resultado que la CRT manifiesta hoy que acatará la decisión del juzgador:

“Los extrabajadores del entonces IFT tienen garantizado su derecho a acudir ante las autoridades laborales competentes y reclamar el pago de su indemnización. Es su derecho (…) Si el pago es ordenado por la autoridad, la CRT realizará los pagos que correspondan, en los términos que se establezcan”, declaró la autoridad en una carta enviada a este medio en la noche del lunes.

Más temprano, los extrabajadores denunciaron una “coacción” de los trabajadores por parte de la CRT y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), las dos nuevas autoridades que asumieron las facultades del finado IFT en materia de regulación y competencia económica. La coacción de esas autoridades ha provocado que el grupo de extrabajadores denunciantes también haya reducido su tamaño, de 133 a 89 este lunes, según cuentan sus representantes.

Según los extrabajadores, los adeudos por indemnizaciones sumarían 38 millones de pesos, por la figura de 3 meses de sueldo, más 20 días por año de antigüedad de cada trabajador.

La CRT indicó que el 3 de noviembre de 2025 se conformó una primera mesa de trabajo con los representantes de los 133 trabajadores.

Allí, dijo el regulador, se acordó que la CRT iniciaría gestiones ante la autoridad competente para promover la indemnización, que en su caso correspondiera.

“Para tal fin, los extrabajadores solicitarían la conciliación ante la autoridad laboral competente. En esta fecha, se desconocía el contenido de los expedientes laborales de los extrabajadores, ya que aún no se realizaba la entrega-recepción de los mismos. De la revisión de los expedientes administrativos que entregó el entonces IFT, se identificó que los 133 extrabajadores, que ahora sólo son 85, firmaron su baja, en la que manifestaron su conformidad con la terminación de los efectos de su nombramiento, con motivo de la extinción del IFT (…) Con su baja, los extrabajadores recibieron su finiquito y cobraron el Seguro de Separación Individualizada”.

Las diferentes posiciones significan entonces que un total de 85 u 89 exempleados del IFT empezarán el 2026 en la incertidumbre.

Los extrabajadores dijeron este lunes que evaluarán la posibilidad de iniciar un proceso legal en febrero próximo.

“Esta situación rebasa un tema administrativo, por lo que se requiere la valoración de una autoridad jurisdiccional. La CRT debe actuar con estricto apego a derecho (…) Los servidores públicos que autorizaran el pago, podrían incurrir en faltas administrativas, resarcitorias o incluso de carácter penal”, comunicó el regulador.