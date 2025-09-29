Crediclub: 20 años creciendo contigo y para ti

Hay historias que merecen ser contadas. Historias de esfuerzo, de sueños cumplidos, de esfuerzo sostenido. Este año, Crediclub cumple 20 años acompañando millones de esas historias a lo largo y ancho de México. Dos décadas en las que no solo ha otorgado créditos o abierto cuentas de ahorro, sino que ha estado ahí, al lado de las personas, apoyando sus metas, por pequeñas o grandes que parezcan.

Porque detrás de cada número, hay un rostro. Detrás de cada solicitud de crédito, hay un sueño. Detrás de cada peso ahorrado, hay un proyecto. Y eso es lo que ha movido a Crediclub desde el primer día.

Una historia que nació con propósito

En 2005 Juan Francisco Fernández, Gabriel Ruelas y Pedro Zurita, un grupo de emprendedores mexicanos, tuvieron una idea clara: hacer que los servicios financieros de calidad llegaran a cada mexicana y mexicano, sabiendo que había que intentarlo de forma diferente que la banca tradicional: reclutando talento de clase mundial apasionados por una gran misión, integrando capital profesional y desarrollando tecnología de punta.

Hoy, esa idea ha crecido enormemente. Con cerca de 5 millones de proyectos financiados con sus créditos, principalmente liderados por mujeres, e innovando con la primer aplicación móvil enfocada en democratizar el acceso al ahorro seguro y bien remunerado, Crediclub se ha convertido en una de las instituciones financieras digitales más sólidas del país. Pero más allá de los logros empresariales, lo que realmente se celebra son las vidas que han cambiado.

Juan Francisco FernándezCo-Founder & CEO Crediclub

Voces que inspiran

Como Rosalba, que a pesar de padecer de enormes carencias económicas, maltrato doméstico e inclusive de un cuadro depresivo, pudo echar a andar y crecer un negocio personal utilizando un crédito de Crediclub, generando con ello ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia. También revirtió su depresión sin medicamentos, basada únicamente en el aumento de autoestima que genera el sentirse valiosa y dueña de su destino. Hoy Rosalba tiene un negocio establecido e inclusive ha liderado valiosas causas sociales.

O la de Sebastián, quien encontró en Crediclub SuperTasas una valiosa herramienta para hacer crecer sus ahorros, pudiendo con ello comprar equipo de cómputo necesario para completar sus estudios, y dar con ello inicio a una muy destacada carrera profesional.

Estas historias reales son solo una muestra del impacto final que se logra al promover productos financieros que fungen como herramientas para potencializar la vida económica y personal de los clientes atendidos por Crediclub.

Evolucionar sin perder el corazón

En estos 20 años, mucho ha cambiado. La tecnología ha transformado la forma en la que las personas manejan su dinero, y Crediclub ha estado a la vanguardia, ofreciendo servicios 100% digitales: desde abrir una cuenta hasta solicitar un crédito, todo puede hacerse desde el celular, de forma fácil, segura y sin perder ese trato cálido que tanto valoran sus clientes.

Pero algo no ha cambiado: su esencia, sigue siendo una empresa con rostro humano. Escucha, entiende y responde con empatía.

Lo que viene

Cumplir 20 años es una oportunidad de mirar hacia adelante con esperanza y compromiso. Por eso, Crediclub reafirma su misión de seguir impulsando a más personas, de seguir democratizando las finanzas, y de ser un aliado real en la vida de sus clientes.

Porque cuando sus clientes crecen, Crediclub crece también.

