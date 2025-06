Consultorios veterinarios de bajo costo podrían atraer a cadenas de farmacias y retailers

El mercado de consultorios y clínicas veterinarias de bajo costo es un negocio con potencial de crecimiento que ha sido desaprovechado, por lo que se prevé que grandes cadenas de farmacias y retail podrían empezar a incursionar en él.

Farmacias Similares dio el primer paso con su proyecto SimiPet Care, y no se descarta la próxima entrada de Farmacias del Ahorro y de Walmart de México y Centroamérica, consideró el presidente de Grupo de Amascota de la Conafab, Ernesto Ávila.

El tamaño del mercado de atención médica veterinaria en México se estima alcance un valor de 1,590 millones de dólares para 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.39 %, según datos de la firma de estudios de mercado Mordor Intelligence.

“Todo lo que está alrededor de los animales de compañía es un sector (de negocio) que está siendo muy atractivo. Además, las consultas veterinarias de bajo costo van a ayudar a todos los segmentos de la población”, dijo Ernesto Ávila.

Recordó que Walmart ya había intentado instalar una farmacia piloto antes de la pandemia, pero no funcionó.

Aunque en mayo del 2023, la matriz de la cadena minorista en Estados Unidos anunció un acuerdo con la plataforma de telesalud veterinaria Pawp para ofrecer atención médica remota para mascotas, a través de videollamadas con veterinarios y asistencia en emergencias sin cita previa.

El presidente del Grupo de Amascota de la Conafab estimó que una inversión mínima para montar un hospital veterinario competitivo ronda entre los 5 y 7 millones de pesos.

Consideró que el “negocio real” de los consultorios veterinarios está en sus farmacias, a través de la venta de medicamentos, pero estas aún no cuentan con una marca propia.

Por ello, explicó que los nuevos jugadores podrían optar por comprar laboratorios o contratar a terceros para la maquila de los insumos.

Acotó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) prohíbe fabricar medicamentos para uso humano y veterinario en un mismo laboratorio, por lo que deberán buscar alternativas para su producción.

Barreras de entrada

El presidente del Grupo de Amascota de la Conafab explicó que el alto costo inicial que representa abrir un consultorio o clínica es una de las principales barreras de entrada para nuevos emprendedores en el sector.

Refirió que estudios del sector revelaron que solo cuatro de cada 10 clínicas veterinarias que abren emprendedores sobreviven más de 10 años.

Aunque las grandes cadenas de farmacias y minoristas cuentan con la capacidad financiera para hacerlo.

No es que a las grandes empresas no les interesara el sector veterinario, sino que no veían condiciones suficientes para invertir, precisó.

Ernesto Ávila explicó que un médico veterinario promedio generalmente no es un emprendedor. Además, los temas regulatorios, fiscales, financieros, contables y laborales, por mencionar solo algunos— son áreas que, por lo común, desconoce o tiene poco dominada.

“Creo que la profesionalización de la clínica veterinaria como empresa es algo muy reciente para el médico veterinario, apenas está comenzando a desarrollarse”, acotó.

Otro reto en este negocio es la escasez de médicos veterinarios. Aunque en México hay 47 universidades, incluyendo las privadas, la oferta de profesionales sigue siendo insuficiente, destacó Ernesto Ávila.

Además, los consultorios y clínicas veterinarias deben cumplir con regulaciones de autoridades como la Senasica, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que exigen que las instalaciones cumplan con normas específicas y estén debidamente separadas de las farmacias.

Mucho de la falta del desarrollo de este mercado se debe a que las clínicas veterinarias apenas están demostrando estabilidad financiera, dijo el vicepresidente del Grupo de Mascota de la Conafab, Daniel Cosío.

Por otro lado, abundó, algunos dueños de mascotas todavía no tienen el hábito de acudir regularmente al veterinario y crear una cultura de cuidado preventivo.