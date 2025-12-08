En consultorios de farmacias, seis de cada 10 visitas médicas

Los consultorios adyacentes a farmacias (CAF) siguen ganando presencia en la atención médica en México, ya que seis de cada diez pacientes que necesitaron una consulta acudieron a consultorios de farmacias o a pequeñas clínicas privadas en lugar de recurrir al sistema público entre 2022 y 2024.

Así lo reveló un estudio elaborado por NielsenIQ, una empresa de inteligencia del consumidor, que subrayó que esta preferencia se da aun cuando el 63% de la población afirma estar afiliada al sistema público de salud.

“El canal farmacia se ha convertido en un pilar de acceso a la salud en México. Las necesidades de los pacientes están cambiando con rapidez y el sector privado está respondiendo a través de innovación, conveniencia y mayor disponibilidad de productos y servicios médicos”, opinó Laura Calderón.

Una tendencia entre los CAF es que operan como mini centros de salud, integran programas de lealtad con beneficios inmediatos como cashback y productos gratis, además de las promociones dirigidas a adultos mayores.

Además, avanza la digitalización con consultas médicas en línea y sistemas de smart & collect mediante lockers y códigos QR.

Las farmacias están evolucionando hacia un ecosistema de conveniencia que integra servicios financieros, pagos, telecomunicaciones e impresión de fotos. La directora de Customer Success en NielsenIQ para Retailers en México explicó que la presencia de los CAF seguirá una tendencia de crecimiento, en el corto y mediano plazo, ante el aumento de padecimientos metabólicos, diabetes, hipertensión y salud mental.

Reflejo de lo anterior es que la atención en los CAF pasó del 13 al 23% entre 2019 y 2022. Además, las consultas generales tienen un precio accesible en el país, pues van entre 30 y 60 pesos, facilita la prescripción inmediata y la compra directa de medicamentos.

Lo más consumido

De acuerdo con NielsenIQ, actualmente existen alrededor de 18,000 consultorios adyacentes a farmacias en México, los cuales en conjunto registran en promedio 10 millones de consultas al mes.

En cuanto a medicamentos de prescripción (RX), estos se mantienen como el principal impulso del canal, pues representan el 57% de su valor total y generan el 67% de su crecimiento.

Dentro de este segmento, la subcategoría de sistema digestivo y metabolismo es la que más impulsa el desempeño, apoyada principalmente en el aumento de precios.

En tanto, el sistema cardiovascular —que equivale al 9.9% del canal— avanza ante la demanda de fármacos para el control del colesterol (25.1%) y de la hipertensión (21.8%).

Mientras que las categorías de medicamento de venta libre (OTC) representan el 22% y aportan el 15% al crecimiento. Los medicamentos para el acné son el rubro que más crece, impulsados por geles limpiadores, con casi 40% del crecimiento, y parches para el acné con un aumento del 15 por ciento.