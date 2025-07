Conectar a 12 millones de personas y bajar precios telecom, la meta: Merino

José Antonio Peña Merino fue la mano derecha de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino en política digital. La optimización de la tramitología que vivió la ciudad, que tenía sólo diez trámites por Internet, a 300 procesos digitalizados y el despliegue de hasta 34,000 puntos de acceso Wi-Fi libre en seis años, ocurrieron durante la gestión de Merino.

Con Claudia Sheinbaum encabezando el Ejecutivo federal, José Antonio Peña Merino se ha convertido en el hombre fuerte de la presidenta en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, dos industrias que aportan el 4% del PIB de México.

Merino admite las complejidades que presenta este mercado, pero confía que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) podrá con el paquete, porque “el país no está acostumbrado a tener un regulador operativo, efectivo y rápido, y pronto lo va a conocer”.

El funcionario se ha fijado tres métricas sobre el grado de éxito de la Agencia que encabeza. “En cobertura, por lo menos de esos 16 millones de desconectados, tienen que estar conectados 12 millones hacia el 2030; que la inmensa mayoría de ellos tengan acceso a Internet. Otra métrica tendría que ser que México no sea el país del costo por mega más alto de los comparables. Diría que tercero, sería una prueba incontroversial de que hay un acceso más justo y democrático al espectro, para que haya más pequeños operadores y más radiodifusoras sociales, indígenas, comunitarias y afromexicanas”, declaró el funcionario.

El nuevo marco legal telecom puede ayudar a cumplir con estas metas, afirma Peña Merino. Él confía en que habrá condiciones para tener más actores y más cobertura a través del mecanismo de asignación de espectro con descuento económico condicionado a cobertura social. Al respecto, rechaza que haya ventajas para Altán. “¿Por qué no puede parecer más atractivo para Telcel o AT&T? Hay 2.2 millones de personas que viven a menos de cuatro kilómetros de infraestructura de telecomunicaciones y viven en localidades de más de 500 habitantes. ¿Cómo esto no va a ser atractivo para un privado? Son 2.2 millones de nuevos usuarios, donde su inversión en infraestructura sería pequeña (…) Al abrir descuentos de espectro a cambio de despliegue de infraestructura, yo creo que habría un universo de posibilidades para que privados desplieguen, paguen menos y todos contentos”.

El espectro es el insumo esencial para prestar servicios de telecomunicaciones, fijas y móviles. A más disponibilidad de éste, menos densidad de infraestructura y a la inversa, con lo que ello significa en dinero; y México tiene un stock de 2,223 lotes de distintas frecuencias, listas para adjudicación mediante licitación; para 5G o para ampliación de 4G-LTE.

Merino asegura que habrá licitación 5G en México para cuando acabe el 2025. “Sí o sí”. La licitación 5G de México incorpora la experiencia reciente de Brasil, el país con una de las subastas más exitosas del mundo, porque en tres años ha conseguido el 98% de los compromisos prometidos en 2021: 5,570 ciudades con red 5G stand-alone; 99% de la población de áreas urbanas con banda ancha rápida y red 4G sobre 31,000 kilómetros de carreteras federales. Un factor clave para el éxito del 5G de Brasil fue un descenso en el costo del espectro, por alrededor del 80% y a cambio de cobertura.

José Antonio Peña Merino dice que la subasta 5G de Brasil “es una fuente obvia de inspiración” pero no comparte la opinión de que bajar el precio del espectro sea el factor clave para una licitación de éxito como la brasileña: “En términos reales, el costo del espectro se ha reducido en casi 20% y significa lo que significa; si no ha crecido el precio nominalmente, se ha reducido realmente”.

Contra la captura del regulador

Merino reconoce que hay un riesgo de “captura” del regulador, pero asegura que esto no ocurrirá. (…) La captura es un riesgo de la autonomía, pero se actuará con firmeza si hay evidencia de que alguien se está beneficiando o indicios de que responden a los intereses de una empresa”.

Por ello, la ATDT saludará perfiles que lleguen a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con experiencia, pero “sin ninguna mancha de sospecha de ninguna índole”; independientemente del proceso de selección que eventualmente realice la presidenta Sheinbaum. “Que se sienten en la mesa también personas que nunca han sido comisionados. ¿Por qué no ha habido un comisionado o comisionada de radio indígena?”.

Esta entrevista se dio en un marco en que por primera vez una mujer sería directora de Altán Redes. Zaira Pérez Salinas está propuesta para que esta semana sea nombrada CEO de Altán. Merino niega que habrá más cercanía de la debida entre Altán con ATDT, siendo uno el operador y otro, el regulador y cuando Pérez Salinas trabajó con Merino en la CDMX. “¿Qué diría respecto a eso? Zaira es una mujer muy preparada, con mucha experiencia en el sector y tiene una visión de utilidad y servicio público únicos. La idea de los puntos wifi en la Ciudad de Mexico es de ella. Altán es una APP y está muy bien así; nació así, se mantendrá así”.

El Estado mexicano no espía: Merino

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no espía ni censura, luego de que el Congreso aprobara en días pasados una serie de cambios a los marcos legales en materia de seguridad, pero que tocan base en telecomunicaciones por la necesidad de la colaboración de los operadores celulares con las autoridades.

Merino explicó que la premisa respecto a la colaboración de los operadores con instancias de justicia tiene el mismo espíritu que presentaba en su contenido la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que se votó en 2013 y con leyes reglamentarias en 2014.

En México, sólo con una orden judicial será posible que las autoridades intervengan o geolocalicen terminales móviles como teléfonos celulares, tabletas, laptops y otros dispositivos, insistió Peña Merino.

La geolocalización se hará sólo cuando un juzgador de justicia lo permita y no para cualquier ciudadano. “Eso está prohibido”.

“Los dueños de los datos son las personas, no es la autoridad el dueño de tu nombre. Eres tú el dueño de tu foto; eres tú el dueño de tu firma; eres tú el dueño de tu huella (…) No hay invasión de la privacidad”, declaró.

La intención está en aumentar las oportunidades de supervivencia de una persona en una situación de urgencia, dijo el regulador de telecomunicaciones: “Imagínate que hay una persona desaparecida; es tu hija y es menor de edad. Si se genera una alerta de que compró un boleto de camión, esa alerta se manda a la fiscalía y la fiscalía solicita información adicional. Y así hay alguien que está en una base de datos registro de desaparecidos y tiene una interacción (con geolocalización), y eso genera un indicio de vida, pues qué bueno saber que una persona que hoy está con una desaparición se encontrará con vida. Eso es la ley, que no habilita ningún otro tipo de conflicto”.

Sobre la posible vulneración de identidad de la Llave Mx, José Antonio Peña Merino explicó que no es posible suplantar la identidad de ninguna persona. Esto, porque además un servidor público puede verificar los datos de una persona usuaria de un trámite. Pero no quiere decir que el gobierno espía. “¿Es malo este gobierno? No. ¿Implica espiar? Menos”, dijo.