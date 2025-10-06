La Comisión Nacional de Energía emite nuevo formato único para gasolineras en el país

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Formato Único de Solicitud para el Expendio al Público en Estación de Servicio de Petrolíferos.

Su objetivo es homologar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de atención y fortalecer el control documental y fiscal a través de la Oficialía de Partes Electrónica de la CNE.

El nuevo formato sustituye los modelos previos utilizados por la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se alinea con los Reglamentos de la Ley del Sector Hidrocarburos y de la Ley de Planeación y Transición Energética, ambos vigentes desde el 30 de septiembre de 2025.

Dicho formato fue emitido en cumplimiento del Acuerdo de la CNE del 11 de julio de 2025, mediante el cual se simplifica el plazo máximo de respuesta y se actualizan los requisitos aplicables a las solicitudes de permiso para el expendio al público.

El nuevo Formato Único representa un paso importante hacia la digitalización y simplificación administrativa en materia energética, explicó Marcial Díaz, analista de QUA Consultores.

"Facilita la trazabilidad documental, homologa los criterios técnicos y fortalece la coordinación interinstitucional entre la CNE, ASEA, SENER y SAT", detalló el experto.

Sin embargo, su implementación exigirá a los permisionarios y gestores una actualización de procesos internos y la integración de expedientes técnicos y financieros en formato digital, abundó el analista.

karol.garcia@eleconomista.mx