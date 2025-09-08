Comercio en pequeño rechaza aumento a IEPS de alimentos calóricos

Los comerciantes en pequeño rechazaron cualquier aumento a impuestos para el 2026, que agravaría las ventas y el poder adquisitivo del consumidor; se anticipa que la carga impositiva se aplicará a refrescos, bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico.

“Estamos convencidos de que no es el momento para aumentar impuestos, y menos aquellos que elevan el costo de los productos que la gente demanda, como el IEPS. Este impuesto, por su propia naturaleza, es una herramienta de recaudación por excelencia, a través del cual el Estado obtiene recursos a lo chino, pues no depende de que el ciudadano acuda a pagar el impuesto, sino que la carga impositiva va directo al precio de las cosas, asegurando la recaudación automática en cada compra realizada”, estableció la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) .

Es reprobable el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la comida calórica y refrescos con azúcares, porque la medida afectará directamente el poder adquisitivo de los consumidores y reducirá las ventas.

Algunas voces anticipan que la propuesta de presupuesto federal 2026 incluirá aumentos de impuestos, rompiendo así con el acuerdo de equilibrio fiscal que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió durante su mandato, al no crear ni aumentar impuestos y limitarse únicamente a actualizar el IEPS respecto al impacto de la inflación.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC dijo: “Estamos a punto de iniciar uno de los debates con mayores repercusiones en la economía de la población: la definición del Paquete Económico 2026. Hoy 8 de septiembre es la fecha límite para que el Poder Ejecutivo envíe su propuesta al Legislativo”.

De confirmarse los rumores, la propuesta contemplaría un aumento en el IEPS a productos de alta demanda popular, capaces de generar una copiosa recaudación. Lo que se ha dicho para la justificación de este aumento, por trillada, ha tenido poco impacto, dejándose ver que la medida, en realidad, está más orientada a la recaudación y no en lo que la pretenden sustentar en el discurso.

Este incremento en el IEPS encarecerá los productos, lo que acabará de minar aún más el insuficiente poder adquisitivo de la población, caerán las ventas, afectando de manera directa a los pequeños comercios del país que sufrirán la gota gorda para mantenerse en pie y evitar a toda costa bajar la cortina.