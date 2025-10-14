Colombia elimina los aranceles a telas y pieles

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que pidió a su ministra de Comercio, Diana Morales, retirar los aranceles a las telas, para proteger y expandir las confecciones y los textiles.

La medida, agregó, genera más riqueza y valor agregado. La confección nacional de Colombia es de calidad y, si reduce sus costos financieros, se puede potenciar la exportación de este rubro de la economía.

A la fecha, los aranceles a telas y cueros están en 40 por ciento. Se solicitó que se tomaran medidas para la reindustrialización del sector. Uno de los representantes del sector que le pidió a Petro que tomara medidas fue Guillermo Elías Criado, quien señaló que existen 142,000 empresas populares que representan 99% del sector y que brindan empleo a la industria de la moda.

Criado afirmó que quitar aranceles a los hilos es urgente para incentivar la economía popular. “Empresas como Temu y Shein no pagan impuestos ni generan empleo, mientras que las importaciones de telas y confecciones están creciendo a doble dígito”.

El sistema, subrayó, incluye 142,000 pequeñas y medianas empresas, formales y de economía popular, que generan casi 2.5 millones de empleos en el país, y 70% de los empresarios son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia.

Criado advirtió que actualmente el sector enfrenta un reto, pues se están importando insumos desde Asia que ingresan con beneficios y costos inferiores a los del mercado nacional.

“Hemos visto la silenciosa despedida de más de 30 empresas textiles como Coltejer, Textrama, Única, Liverpool, Coltepunto, Lindalana, Ciatex, Fatextol, Unionpunto, Suavipunto, Texmeralda, entre otras, que cerraron. Hoy, muchas empresas textiles como Fabricato, Textilia, Protela, Encajes y Fatelastex se encuentran en procesos de ley de insolvencia”, puntualizó.