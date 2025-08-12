El CNET pide a las autoridades resolver contingencia por inundaciones en el AICM

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) pidió a las autoridades competentes “sumar esfuerzos inmediatos” para resolver la contingencia ocasionada por las intensas lluvias registradas en la capital del país, lo que ha provocado suspensiones temporales de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con afectaciones significativas para miles de pasajeros nacionales e internacionales.

Dicha situación, además de que proyecta una imagen negativa de México hacia el exterior, podría generar repercusiones en toda la cadena productiva del sector turístico, desde hoteles y restaurantes hasta transportistas y operadores turísticos.

“No podemos permitir que cada temporada de lluvias ponga en jaque la operación del aeropuerto más importante de México. Es momento de actuar con visión y planeación para asegurar la competitividad de nuestro país en materia turística”, refirió en un comunicado el presidente del CNET, Braulio Arsuaga.

En consecuencia, el consejo hizo un llamado a las autoridades a diseñar y ejecutar, en el corto y mediano plazo, un plan integral que contemple inversiones, mantenimiento y protocolos de operación que garanticen la continuidad de los vuelos, incluso en escenarios de fuertes lluvias.

Además, reiteró su disposición y la del CNET para colaborar y aportar propuestas que fortalezcan la infraestructura y la resiliencia operativa del AICM, con el objetivo de proteger la experiencia del viajero y salvaguardar la reputación del destino México en los mercados internacionales.

Dicha organización tiene entre sus afiliados a la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), a la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), entre otros.

Arsuaga también expresó su preocupación por la cercanía de eventos internacionales de gran relevancia, como el Mundial de Fútbol en el 2026, cuya sede es México, junto con Estados Unidos y Canadá, y el cual atraerán a miles de visitantes a la Ciudad de México.

“Las instalaciones del aeropuerto y en general la infraestructura turística de la Ciudad de México debe estar en condiciones óptimas para recibir y atender a los turistas con la calidad y eficiencia que México puede y debe ofrecer”, subrayó el presidente del CNET.